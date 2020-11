Investire sulle donne, investire per le donne: tutto questo è Ellevest, la piattaforma digitale in rosa che l’universo femminile intero dovrebbe conoscere.

La tecnologia è donna: nasce Ellevest

La tecnologia è sempre più rosa, o meglio è al mondo delle donne che si ispira. Lo conferma la startup Ellevest e Wealthfront Inc. che ha dato vita all’omonima piattaforma online.

Ellevest è una piattaforma di investimento incentrata sulle donne e fondata da Sallie Krawcheck, veterana di Wall Street. Tutto è nato lo scorso anno grazie a un servizio di gestione patrimoniale pensato per clienti privati disposti a investire oltre $ 1 milione.

Poi, ecco la svolta: il mese scorso la piattaforma ha aggiunto uno strumento per minimizzare il rischio di investimento per i clienti con $ 100.000 o più.

Gli investimenti e il cambiamento femminile

Grandi cambiamenti in vista, non solo per il settore degli investimenti ma per tutte le donne, come dimostrano appunto progetti come Ellevest che tendono, attraverso la gestione patrimoniale digitale, ad accelerare il ritmo dell’innovazione.

Ma non solo, la startup dimostra che gli investimenti non sono una cosa per soli uomini. Tutto merito di Sallie Krawcheck, la top manager che ha dato vita una piattaforma digitale dedicata agli investimenti finanziari interamente modulati sulle esigenze delle donne.

Le donne e gli investimenti: ecco perché affidarsi a Ellevest

Il discorso che sta alla base della creazione di questa startup, e del suo omonimo portale non fa una piega: anche le donne devono investire i loro risparmi.

Se oggi, infatti, questa pratica sembra quasi ed esclusivamente prerogativa degli uomini è solo perché il mondo della finanza è stato per troppo tempo modulato esclusivamente al maschile. Ecco che allora ci pensa Ellevest a sfatare il mito: la finanza è anche roba per donne!