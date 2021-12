I gadget tecnologici sono sempre l’idea regalo originale per chi ha amici nerd che amano cose di questo genere. Ci sono davvero tanti oggetti che possiamo acquistare anche online e che possiamo donare a chi adora avere strumenti tecnologici magari non indispensabili, ma sicuramente unici.

Su Amazon possiamo trovare 5 gadget tecnologici assolutamente originali, che ti verrà voglia di comprare e tenere in casa o portare in giro, visto che si tratta di accessori leggeri, pratici e talvolta anche utili.

Mini ventilatore con alimentazione USB

Fonte foto da Amazon

Per tutti coloro che d’estate quando lavorano al computer hanno sempre caldo e non sanno mai che ore sono, ecco il mini ventilatore con alimentatore USB, con collo flessibile e luce a LED lampeggiante, da collegare al PC. La ventola è alimentata tramite USB, a basso consumo energetico e non necessita di alimentazione esterna. L’orologio a LED compare sulle lame rotanti, riportando ore, minuti e secondi. Anche dopo essere stato scollegato, l’orario rimane visibile. L’accessorio è compatto e leggero e lo si può usare ovunque, anche perché è poco rumoroso.

Sansnail SQ11 mini videocamera full hd 1080p telecamera spia con visione notturna

Fonte foto da Amazon

Da Sansnail la mini videocamera full hd, con visione notturna. SQ11 è il modello Full HD 1080 con immagini con risoluzione 1920 x 1080 p, 1280 x 720 p. Può supportare il collegamento con il televisore, con i monitor e con molti altri disposizioni. Supportata la scheda esterna. La mini videocamera è piccola, compatta, portatile, con interfaccia USB 2.0 per il trasferimento ad alta velocità. Le immagini sono ad altissima definizione.

Cappello con altoparlante Bluetooth regolabile

Fonte foto da Amazon

Assolutamente originale e simpatico il cappello con altoparlante Blueetooth, regolabile e senza fili, per fare sport all’aria aperta potendo ascoltarerla propria musica preferita. Disponibile nei colori nero, blu e grigio, le cuffie e l’altoparlante sono introdotti nel cappello che consente di ascoltare la musica senza cuffie aggiuntive. Il microfono aiuta a fare telefonate con mani sempre libere. Dispone di tecnologia Blueetooth wireless che si può abbinare a ogni smartphone e a ogni tablet abilitato, con portata a 13,7 metri e 6 ore di riproduzione musicale o conversazione (dura 48 ore in stand by).

A lato del cappello c’è un display, sopra l’orecchio, con 3 pulsanti per rispondere alle chiamate, mettere in pausa le canzoni, saltare i brani, controllare sempre il volume. L’audio è di altissima qualità e il suono HD Hi-Hi garantisce una perfetta qualità del suono, per ascoltare musica ovunque noi siamo. Si tratta del regalo perfetto per tutti gli amanti della tecnologia, che adorano anche indossare un classico cappello da baseball: va bene come dono per lui, per lei e anche per ragazzi e ragazze. Ideale per la palestra, la corsa, il campeggio, lo sci e molte altre attività all’aria aperta.

STAYGOLD Amplificatore dello Schermo 3D per telefono cellulare e occhiali anti luce blu

Fonte foto da Amazon

Sullo store Staygold di Amazon, ecco un comodo amplificatore per lo schermo del cellulare 3D, con in abbinamento un paio di occhiali anti luce blu con custodia. Disponibile in bianco, rosso, nero e rosso chiaro, la lente di ingrandimento per lo schermo del telefono diventa un proiettore che ingrandisce lo schermo 3 volte tanto, anche per prevenire l’affaticamento della vista. Gli occhiali sono pensati proprio per garantire il massimo della sicurezza durante la visione, per prevenire i danni della luce blu: sono anti-UV400 e offrono protezione tutto il giorno, permettendosi di concentrarsi sul gioco, sul lavoro o sulla visione dei film. Prevenendo così mal di testa o insonnia, provocando danni causati dall’esposizione alla luce degli schermi.

La cornice è leggera e molto resistente e sfrutta una tecnologia ottica con zoom HD, Garantisce la compatibilità con ogni smartphone. Si può anche portare con sé in uno zaino, perché è sottile e si ripiega facilmente. La visione è ottimale anche in ambienti scarsamente illuminati. Il design è semplice ed elegante, diventando dunque il regalo perfetto praticamente per chiunque.

Ortizan cassa bluetooth impermeabile per doccia, IPX7 waterproof portatile wireless

Fonte foto da Amazon

Infine, sullo store Ortizan troviamo un’interessante cassa Blueetooth impermeabile per la doccia, completamente waterproof e portatile, con altoparlanti Blueetooth 5.0 e Luce LED. A prova di polvere, acqua e vapore, con classe di protezione IPX7, si può immergere anche per molto tempo in acqua e continuare ad ascoltare musica nella vasca da bagno, nella doccia, ma anche al mare o in piscina, certi di non rovinare la nostra casa. Ideale per ogni ambiente acquatico, anche il bagno in generale e la sauna, ad esempio, l’altoparlante bluetooth S3 utilizza altoparlanti a piena frequenza e ad alta potenza con diaframma dei bassi in lega di alluminio per un sistema audio ad alta fedeltà.

Il dispositivo dispone di luci colorate RGB che si illuminano a ritmo della musica. La cassa dura fino a 24 ore in riproduzione o in chiamata, visto che si può collegare anche al telefono per chiacchierare grazie al microfono incorporato. Lo speaker è molto piccolo e dispone anche di funzione radio FM.

Quali gadget tecnologici pensi di acquistare? O vorresti trovare?