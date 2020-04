Gli assistenti vocali al servizio dell’emergenza sanitaria La tecnologia è la nostra migliore alleata

Ancora una volta la tecnologia diventa un’ottima alleata durante l’emergenza sanitaria data dalla diffusione del Coronavirus. Nelle ultime settimane abbiamo potuto vedere tutti i modi in cui la tecnologia si è trasformata in uno strumento molto utile per la sopravvivenza di tutti, non solo dal punto di vista strettamente pratico e funzionale ma anche per il benessere dele persone che da un giorno all’altro si sono ritrovate costrette in casa, lontane dagli affetti e dal resto del mondo.

La tecnologia è al nostro servizio, lo è nel settore sanitario, al punto tale supportare l’attività medica e lo è nelle nostre case, giorno dopo giorno ci permette di metterci in contatto con il resto del mondo, di esplorare territori e di fare tour virtuali. Ed è in questo contesto che si collocano gli assistenti vocali, come Alexa o Google Home, strumenti già ampiamente presenti nelle case degli italiani come mezzi di comunicazione e informazione.

Molte persone li utilizzano per informarsi e documentarsi, altri per rendere efficienti i sistemi intelligenti, come nell’automotion o nella digitalizzazione.

Per esempio, in Arizona dal primo di marzo le bollette possono essere pagate con Alexa e in West Virginia l’assistente vocale sa rispondere a domande sui servizi governativi. In Estonia si sta progettando un assistente vocale per i servizi pubblici per compiere anche operazioni complesse, come rinnovare il passaporto. Questa tecnologia si mette anche a servizio del sistema sanitario: in Cina, gli ascensori funzioneranno a comando vocale così da evitare di premere bottoni ed evitare limitare il contagio.

Attualmente in Italia Alexa fornisce informazioni precise e dettagliate sull’emergenza sanitaria, sarebbe interessante se in futuro queste possano essere magari suddivise anche per regione. In Site by Site, e in particolare nella società Voice Branding, sono già stati attivati progetti integrati di Voice Technology all’interno di siti web che consentono ai clienti un’incrementale qualità di servizio agli utenti finali e nuovi sono in corso di analisi e sviluppo.