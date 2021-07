Ti sei mai chiesto come funziona l'ordine delle visualizzazioni delle Storie Instagram? Uno studio svela come funziona l'algoritmo

Chi non usa Instagram quotidianamente ormai. Tra post, like e storie è diventato un vero must della nostra quotidianità. Proprio sulle Storie Instagram c’è un lungo dibattito, chi visualizza le mie storie? E in che ordine?

Una delle cose certe è che i profili verificati, quindi quelli con la spunta blu, godono di una maggiore visibilità e quindi anche il loro nome comparirà in alto nelle visualizzazioni delle Storie.

A svelarlo, uno studio realizzato dal portale PcProfessionale che, in un report dettagliato fa sapere come vengon visualizzate le storie. Un ordine cronologico o casuale’ La risposta c’è consiste sostanzialmente nel tipo di interazioni:

Così come le prime storie di Instagram che appaiono in cima al feed sono quelle di utenti familiari, lo stesso vale per la lista delle visualizzazioni. Si tratta di dettami imposti dall’algoritmo delle storie e traccia i profili più vicini al proprio, in termini di interessi ma anche di relazioni e interazioni reciproche.

Ciò consiste nei like, nei commenti o nei Direct scambiati con una persona. Sia su un post sia tramite conversazioni private, il risultato non cambia. Lo studio prosegue:

Sembra che Instagram decida per ogni utente una classifica di amici, che si rifletta nella visualizzazione delle Storie. Il social darebbe priorità ai cosiddetti Migliori amici, ovvero utenti che seguiamo e che ci seguono e con i quali interagiamo molto. Successivamente si passa agli amici, ovvero i profili che si seguono. Poi ai Migliori fan, coloro che ci seguono e che interagiscono molto con i nostri contenuti, e i fan, che invece noi non seguiamo. In ultima battuta c’è lo spazio dedicato a chi non seguiamo e dai quali non siamo seguiti, ma che comunque vede le storie.