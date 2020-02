La NASA seleziona studenti per nuovi progetti spaziali Il futuro dello spazio passa per la NASA: nuovi talenti cercasi

La NASA ha assegnato oltre $ 39,8 milioni attraverso il National Space Grant College e il Fellowship Project dell’agenzia per aumentare l’impegno di studenti e docenti in STEM presso college, scuole tecniche e università della comunità in tutta la nazione. Ogni premio ha un periodo di performance di quattro anni e un valore massimo di $ 760.000 che farà riferimento all’anno fiscale 2020.

La NASA ha assegnato fondi a 52 proposte volte ad attrarre e trattenere un numero maggiore di studenti provenienti da istituti di istruzione superiore nei programmi di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. I vincitori potranno utilizzare i fondi per aumentare la diversità e l’inclusione nei campi STEM. Ogni presentazione selezionata si allinea con gli obiettivi delle direzioni delle missione NASA e dell’Ufficio di coinvolgimento STEM dell’agenzia per consentire il progresso scientifico, costruire una forza lavoro STEM futura diversificata e competente, e rafforzare la comprensione di STEM attraverso potenti connessioni.

Al vincitore, l’Arizona Space Grant Consortium, fornirà finanziamenti per il programma Arizona STEM Challenges to Educate New Discoverers (ASCEND), che consentirà agli studenti di partecipare alla progettazione, costruzione e volo di carichi utili entry-level. Attraverso ogni carico utile e lancio, gli studenti raccoglieranno e studieranno i dati mentre potranno costruire le loro carriere all’interno dello STEM.

Sulla costa orientale, il Georgia Space Grant Consortium offrirà opportunità di tirocinio agli studenti del West Georgia Technical College e Atlanta Metropolitan State College. Entrambe le università offriranno due stage nell’industria locale durante i semestri autunnali e primaverili. Saranno ammessi anche gli studenti dell’Atlanta Metropolitan State College iscritti al programma di laurea associato di Engineering Transfer.

Il Consorzio del sussidio spaziale del Nebraska continuerà a offrire opportunità di apprendimento basate su progetti agli studenti dell’Università del Nebraska-Lincoln. Come parte del programma, gli studenti universitari partecipanti saranno in grado di competere nella Lunabotic challenge presso il Kennedy Space Center della NASA in Florida. Lavorando in gruppo, gli studenti avranno il compito di creare un robot operativo per dimostrare tecniche e tecnologie per l’estrazione di minerali sulla Luna.

Questo mese, il Nasa Space Grant Consortium celebra il suo 30 ° anniversario e l’obiettivo è quello di ispirare la prossima generazione di esploratori dello spazio.