La riorganizzazione della casa con Pinterest Il nuovo metodo FLYLADY per l'organizzazione della casa

I Pinner, coloro che amano utilizzare il famoso social network, amano guardare al futuro, e con la primavera dietro l’angolo, le ricerche per l’organizzazione della casa sono in crescita (un aumento del 802% per le ricerche per riordinare la casa!), soprattutto in questi giorni spesi tra le mura di casa.

Pinterest non è morto, al contrario di chi pensa che questo social network sia stato soppiantato da Instagram e TiTok vi stupirà il modo in cui ancora molte donne e utenti del web lo utilizzano per le ispirazioni e per l’organizzazione delle cose.

Il metodo FlyLady sostituirà l’esperta di organizzazione Marie Kondo?

Ogni anno a marzo, i Pinner iniziano a ricercare idee fresche per organizzare la casa. Tutti sanno che una casa in ordine mette di buon umore, e quest’anno, il metodo “FlyLady” (battezzato così da Marla Cilley, la cui filosofia si concentra su zone specifiche a intervalli di 15 minuti), sta superando quello di Marie Kondo. Le ricerche del programma di pulizie FlyLady sono aumentate del 40%, mentre quelle di Marie Kondo sono diminuite dell’80%.

Tendenze per le pulizie di primavera del bagno e del garage

Mentre i Pinner programmano l’organizzazione – che può contribuire a rendere la giornata di lavoro meno affrettata e più tranquilla – alcune delle ricerche più frequenti sono:

Organizzazione dell’armadio della camera +1242%

Organizzazione dei prodotti del bagno +810%

Organizzazione della dispensa +491%

Organizzazione della scrivania dell’ufficio +473%

Organizzazione degli attrezzi del garage +350%

I Pinner si dedicano anche allo shopping mentre cercano idee per riordinare la casa. Il 63% dei Pinner ha utilizzato #pinterest durante l’acquisto di prodotti per la casa in un negozio fisico. L’89% dei Pinner ha effettuato un acquisto dopo aver visto contenuti di brand di prodotti per la casa su pinterest. Inoltre gli utenti di Pinterest hanno il 130% di probabilità in più di acquistare prodotti online rispetto agli utenti dei social media.

In termini di shopping per contenitori e prodotti per l’organizzazione più in generale, le ricerche più frequenti includono organizzatori per mobiletti, contenitori per il sotto lavandino e trucchetti per l’organizzazione con oggetti di uso comune come le ceste.