I monopattini elettrici possono essere una scelta green per muoversi soprattutto nelle grandi città. Sono pratici e comodi, si piegano e si possono conservare in comode borse, per salire magari sui mezzi del trasporto pubblico e avere un approccio più sostenibile alla mobilità. Su Amazon sono tanti i monopattini elettrici che possiamo comprare.

I monopattini elettrici hanno avuto grande popolarità negli ultimi tempi. Tutto merito dei bonus garantiti dal governo per poter accedere a una mobilità più sostenibile. Oltre al bonus bicicletta, infatti, abbiamo potuto usufruire in Italia anche di incentivi per acquistare a prezzo decisamente scontato un monopattino con cui muoverci in libertà, senza inquinare.

Su Amazon i monopattini elettrici sono molti. Noi abbiamo fatto una selezione di sei modelli, scegliendo tra quelli preferiti dagli utenti che li hanno acquistati sull’e-commerce e li hanno provati. Così da avere un’ulteriore garanzia. Ci sono soprattutto modelli per adulti, ma anche un bellissimo modello per bambini rosa che puoi ammirare qui sotto.

Razor Power Core E90 – Monopattino elettrico per bambini, Unisex, Power Core E90, rosa

Il brand Razor su Amazon propone Pover Core E90, il monopattino elettrico destinato ai bambini, qui disponibile in rosa. 80 minuti di autonomia ininterrotta e al 50% di potenza in più. Il motore garantisce una guida sicura ed efficiente e non ha bisogno di molta manutenzione. Il telaio è in acciaio, quindi molto leggero. La velocità arriva fino a 16 m all’ora e la batteria da 12V ha una buona autonomia ed è facilmente ricaricabile. L’età consigliata è dagli 8 anni in su, mentre il peso massimo è di 54 chili.

Micro – Maxi monopattino Deluxe, Colore nero, modello MMD020

Lo Store Micro su Amazon propone il suo maxi monopattino Deluxe color nero, modello MMD020, per una mobilità urbana green e dal design innovativo. Ideale anche per i bambini in età scolare, dai 5 ai 12 anni e portata massima di 70 kg, è l’evoluzione del Mini Macro, con sterzo innovativo che permette di girare semplicemente con l’inclinazione del corpo, per garantire la massima sicurezza. Il manubrio telescopico da 68 a 91 cm è molto resistente e robusto.

Micro- Maxi Monopattino Deluxe, Colore Nero, MMD020 Un'ampia gamma di monopattini che sta lasciando una vera impronta nell'immagine della mobilità urbana in tutto il mondo un design e un livello di qualità che non hanno eguali sul mercato

Colori e design spettacolari per questo monopattino fatto apposta per i bambini in età scolare

Perfetta evoluzione del Mini Micro sistema di sterzo innovativo con una semplice inclinazione del corpo consente di fare le curve in modo sempre più ardito

Estremamente resistente manubrio telescopico da 68 a 91 cm

Da 5 a 12 anni portata massima 70 kg

Segway Ninebot, Monopattino elettrico ripiegabile

Segway è uno dei brand più famosi per quello che riguarda i monopattini elettrici, che qui ci propone Ninebot, disponibile in nero e in grigio. Ideale per gli spostamenti quotidiani e per la città, il telaio è in alluminio ed è dotato di sistema pieghevole. Il manubrio ha impugnature in morbida gomma per dare comfort e garantire il massimo controllo. Le ruote da 10″ hanno pneumatici ammortizzanti per garantire stabilità su ogni strada. L’autonomia del monopattino è garantita fino a 65 km. Il monopattino dispone di freno meccanico ed elettrico. La velocità massima è di 20 km/h, come previsto dalla legge in Italia.

Offerta Segway Ninebot Max G30 Monopattino Elettrico Ripiegabile, Doppio Sistema frenante e Pneumatico tubeless da 10 Pollici, Peso massimo ‎100 kg, Nero Ottimo per spostamenti quotidiani; progettato specificamente per urban terrain

Resistente telaio in alluminio con sistema pieghevole

Include manubrio con impugnature in gomma morbida, facile da regolare per maggiore comfort, portata e controllo

Ruote da 10" con pneumatici ammortizzanti, per stabilità e prestazioni affidabili sulla maggior parte delle superfici

Autonomia fino a 65 km, freno meccanico ed elettrico con sistema di anti bloccaggio

Hiboy S2 PRO, Monopattino elettrico per adulti con pneumatici solidi da 10″ Pneumatici Solidi, 40km di autonomia e velocità di 25km/h. Portatile e pieghevole, con app per sistema di frenatura a doppio raggio

Lo store Hiboy su Amazon, invece, propone il suo monopattino con motore elettrico brushless che può raggiungere una velocità di 25 km/h. La batteria è ad alta capacità e consente un’autonomia di viaggio fino a circa 40 km, con un carico massimo di 120 kg. Il monopattino è a trazione anteriore e posteriore, con pneumatici da 10 pollici, doppi ammortizzatori per viaggiare su ogni terreno e fari ultra luminosi fino a 15 metri. Dispone di un doppio sistema di frenata, a disco e rigenerativa antibloccaggio eABS. Compatto e pieghevole, possiamo portarlo sempre con noi. A disposizione anche un sedile non incluso nella confezione.

Hiboy S2 PRO Monopattino Elettrico Adulti - 10" Pneumatici Solidi - 40KM a Lunga percorrenza e 25KM/H, Portatile e Pieghevole, con App per Sistema di frenatura a Doppio Raggio MOTORE POTENTE & LUNGA VITA DI BATTERIA - Il motore elettrico brushless da potente permette di raggiungere velocità fino a 25 KM/H orarie. Batteria ad alta capacità (36V/11.4AH) con una portata massima di viaggio fino a 40 KM in condizioni specifiche e un carico massimo di 120KG.

UPGRADE YOUR COMMUTING - Gli scooter elettrici Hiboy S2 Pro a trazione anteriore e posteriore dotati di pneumatici solidi da 10 pollici e doppi ammortizzatori posteriori offrono il massimo comfort, anche su superfici ruvide o dossi di velocità.

SICUREZZA CON HIBOY SCOOTER - Hiboy E-Scooter è dotato di fari ultra-luminosi con una portata fino a 15 metri per aumentare la sicurezza. E il doppio sistema di frenata è dotato di una frenata a disco e di una frenata rigenerativa antibloccaggio eABS.

PERFETTO PER IL COMUTO E IL VIAGGIO - Hiboy e-scooter crolla per un facile stoccaggio nei bauli delle auto e sotto i sedili della metropolitana, e altri spazi compatti. Extra Hiboy sedile staccabile scooter è disponibile per un'opzione più confortevole. (Sedile NON incluso)

HIBOY S2 APP - Basta accoppiare Hiboy Electric Scooter via Bluetooth e utilizzare l'applicazione per bloccare il vostro scooter, per personalizzare le risposte di accelerazione e frenata scooter. Funziona sia con iPhone che con smartphone Android.

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2, Monopattino elettrico versione Amazon con lucchetto incluso, 45 km di autonomia, velocità fino a 25 Km/h, Sistema KERS e doppi freni a disco, Nero

Lo store di Xiaomi su Amazon, invece, presenta il suo Mi Electric Scooper Pro 2, versione Amazon, con lucchetto incluso. Elegante e sofisticato, dispone di cruise control e sistema di recupero dell’energia cinetica. Le batteria sono di alta qualità e hanno un’autonomia fino a 45 km: il monopattino dispone anche di un sistema di gestione intelligente della batteria e di doppio sistema frenante, con frenata rigenerativa e a disco su ruota posteriore. I pneumatici sono antiscivolo e dispone anche di ammortizzatori all’avanguardia. Velocità massima: 25 km/h.

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2, Monopattino Elettrico, Versione Amazon con Lucchetto Incluso, 45 Km di Autonomia, Velocità fino a 25 Km/h, Sistema KERS e doppi freni a disco, Nero, Versione Italiana Sofisticato cruise control e sistema di recupero dell'energia cinetica (KERS) KERS recupera l'energia cinetica da un veicolo in movimento durante una frenata prolungata. Il cruise control aiuta a mantenere una velocità costante impostata dal guidatore per evitare sobbalzi associati all'accelerazione

Le batterie di alta qualità garantiscono una distanza operativa fino a 45 km. Quaranta celle agli ioni di litio 18650 forniscono un'elevata capacità totale di 474 Wh. Sistema di gestione intelligente della batteria (BMS)

Doppio sistema frenante Dotato di sistema di frenatura rigenerativa e a disco sulla ruota posteriore, sistema E-ABS sulla ruota anteriore

Pneumatici antiscivolo e ammortizzatori I pneumatici da 8,5 pollici assorbono efficacemente gli urti e prevengono lo scivolamento. Il motore CC senza spazzole da 300 W consente allo scooter di guidare facilmente e comodamente

Velocità massima 25 km/h (velocità massima per ogni modalità - modalità pedonale 5 km/h; D 20 km/h; S 25 km/h)

NINEBOT BY SEGWAY, Monopattino elettrico MAX G30LE con 40 km di autonomia

Sempre da Ninebot by Segway, ecco il monopattino elettrico Max G30LE con 40 km di autonomia, con ruote pneumatiche da 10″ per una guida più sicura su ogni terreno. La velocità massima è di 25 km/h e dispone di un sistema di doppia frenata a tamburo ed elettronico, così da garantire la sicurezza in strada.

NINEBOT BY SEGWAY Ninebot Monopattino elettrico MAX G30LE con 40 km di autonomia Ruote pneumatiche da 10" per una guida fluida e sicura

Velocità massima 25 km/h e autonomia fino a 40 km con una sola ricarica

Sistema di frenata doppio a tamburo ed elettronico per il massimo della sicurezza

Nome dipartimento: Unisex adulto

Nota: L’utilizzo del prodotto in Italia è consentito entro la velocità massima di 20 km/h

Oltre ai monopattini elettrici per i grandi, che ne dici di dare un’occhiata anche ai migliori monopattini per bambini?