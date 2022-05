I mouse wireless sono ottimi compagni di lavoro, che consentono di avere meno fili sulla scrivania o quando si lavora in mobilità. Per lavorare da casa, mentre si è in viaggio in treno o anche in ufficio, si tratta di un accessorio utile e versatile, perfetto non solo per il lavoro, ma anche per giocare o per il tempo libero.

I modelli di mouse wireless che possiamo comprare su Amazon sono molti. Sono facili da installare e semplice da usare e durano nel tempo. Si ricaricano con facilità e velocemente e sono sempre pronti a essere utilizzati quando ne abbiamo più bisogno.

Scopri le caratteristiche di sei modelli di mouse wireless, tra quelli più graditi dagli utenti dell’e-commerce che li hanno acquistati e provati. Così da trovare l’accessorio per il computer più utile per le tue reali esigenze. Con i consigli degli altri utenti trovare la soluzione giusta è facile, per questo è sempre bene lasciare recensioni dopo ogni acquisto.

Magic Mouse di Apple

Iniziamo per chi usa i dispositivi di casa Apple: sullo store ufficiale del brand su Amazon possiamo trovare il Magic Mouse, il “mouse magico” wireless e ricaricabile ideale per il Mac. La base di appoggio è stabile e scivola benissimo sia sulla scrivania sia sulle superfici multi touch. La batteria integrata dura a lungo, anche un mese, prima di doverla ricaricare.

L’installazione è facile e veloce, perché è in grado di abbinarsi direttamente al Mac senza troppi passaggi. Inoltre la confezione include un cavo intrecciato da USB-C a Lightning per collegarlo e ricaricarlo usando la porta USB-C del computer. Funziona con Computer Mac con Bluetooth e OS X 10.11 o successivo, iPad con iPadOS 13.4 o successivo.

Royche – Mouse silenzioso wireless BT21 per bambini (Chimmy)

BT21 propone invece il suo bellissimo e coloratissimo mouse silenzioso wireless pensato per i più piccoli utilizzatori di computer. Disponibile in diversi colori e con diversi personaggi a fare compagnia ai bambini mentre studiano, seguono le lezioni a distanza o semplicemente giocano o guardano un film al pc, il mouse è molto silenzioso e funziona senza fili, con una batteria AA facilmente sostituibile.

La portata del wireless è di 20 metri, mentre le dimensioni del mouse sono le seguenti: 11,2 x 6,3 x 3 cm.

M310 Wireless Mouse, Silver

Lo store di Logitech propone il mouse wireless M310 in un bel color argento. Funziona con interfaccia wireless RF USB e include tre pulsanti e la rotella di scorrimento. Facilmente utilizzabile sia da chi è mancino sia da chi è destrorso, grazie al layout da ambidestro, è molto affidabile e facile da installare e da usare.

Dispone di una garanzia di 3 anni.

Logitech M525 mouse RF Wireless Optical Ambidextrous

Sempre da Logitech ecco il mouse M525 RF Wireless Optical Ambidextrous, ideale per l’ufficio e per la casa, sia per lavorare sia per giocare o guardare film. Funziona con interfaccia wireless RF e ha un formato 1000DPI. Il layout ambidestro ne consente l’utilizzo sia da chi ha la mano destra come mano dominante sia da chi ha la mano sinistra come mano dominante.

Il mouse include 5 pulsanti (a differenza di altri modelli che ne contengono solo i classici 3 di base) e la rotella di scorrimento. Come altri prodotti del brand hi tech, anche questo mouse ha 3 anni di garanzia.

Microsoft Surface Mobile Mouse – Red

Lo store di Microsoft, invece, presenta il suo Surface Mobile Mouse proposti nei colori rosso, blu cobalto e color sabbia. Un mouse senza fili che sfrutta la tecnologia più avanzata, portatile e ultra leggero. Il nuovo Surface Mobile Mouse propone uno scorrimento molto fluido e una connettività via Bluetooth che non richiede l’utilizzo di cavi.

Razor Basilisk – Mouse 2

Infine, Razor Basilisk – Mouse 2 è il mouse senza fili ideale per il gaming in vendita sullo store di Razer di Amazon. Il brand è il produttore più venduto in America per quello che riguarda le periferiche di gioco. Questo mouse ha un sensore ottico Focus+20K DPI, con regolazione della sensibilità al volo tramite pulsanti DPI dedicati e programmabili. Dispone di 3 interruttori meccanici più veloci rispetto ai tradizionali, che sfruttano l’azionamento basato sul fascio di luce.

I profili di colore Chroma RGB sono personalizzabili e in grado di supportare 16,8 milioni di combinazioni di colori, avendo a disposizione anche profili preimpostati inclusi.

Se non hai trovato il tuo mouse senza fili, ecco un’altra serie di proposte che potresti trovare sempre su Amazon.