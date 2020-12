Ancora una volta la tecnologia viene in aiuto delle donne per la difesa da stalker e i molestatori: nasce MyTutela app, un’applicazione tutta Made in Italy che dovreste scaricare subito.

Sempre più donne, infatti, sono vittime di violenze visibili e invisibili, molte delle quali si perpetrano proprio tramite la rete. Questo strumento aiuta e facilità il lavoro delle forze dell’ordine e protegge le donne; scopriamo come funziona.

Per le donne: MyTutela app è l’applicazione da avere sul vostro smartphone

Si chiama MyTutela app ed è uno strumento gratuito tutto italiano dedicato alla difesa e alla tutela delle donne. La sua funzione primaria è quella di trasformare i messaggi e le chiamate di un eventuale molestatore in un report con valore legale.

Un’applicazione per smartphone che aiuta a difendere dalle forme di violenza più o meno invisibili, quelle che avvengono per via telematica, come stalking e bullismo.

Come funziona MyTutela App

L’applicazione per smartphone, come abbiamo già anticipato è gratuita e italiana. Si può scaricare sia su sistema operativo Android che su iOS e il suo funzionamento è semplicissimo.

Una volta registrato il numero e l’indirizzo mail della persona che si vuole tenere monitorata, se ha già manifestato atti persecutori e molesti e, tutte le chiamate, i messaggi, le chat e i file multimediali ricevuti verranno registrati e salvati in modo definitivo.

Si viene a creare un vero e proprio archivio digitale che non solo non si può cancellare ma diventa automaticamente una prova dal valore legale che vale come testimonianza a seguito una denuncia o in sede di processo.

Uno strumento utilissimo a portata di smartphone

MyTutela è una soluzione indispensabile per la difesa dalle violenze psicologiche e digitali che ogni donna dovrebbe possedere. Si tratta inoltre di uno strumento molto utile per velocizzare le pratica giuridiche e per avvantaggiare il lavoro delle forze dell’ordine.

L’obiettivo è presto detto: fornire supporto, tutela e una maggiore garanzia di giustizia a tutte le persone che sono vittime di abusi, violenza e attività di stalking.