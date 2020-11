E se vi dicessimo che esiste un luogo virtuale dove mamme, neomamme e aspiranti tali possono incontrarsi e comunicare? Il suo nome è Peanut, social network inglese completamente dedicato alle donne.

Peanut, il social network inglese rosa dedicato totalmente all’universo delle mamme

Nata come una semplice applicazione per conoscere e trovare nuove amiche, Peanut è oggi un social network utilizzato da oltre un milione e mezzo di donne.

Al suo interno si discute di svariati argomenti per lo più legati al mondo femminile. Questo perché si tratta di un’app tutta rosa, frequentata sopratutto da mamme, neomamme e aspiranti tali.

Il grande successo del nuovo social in rosa

Il grande successo di questo nuovo luogo virtuale non è dato solo dalle iscrizioni, che di per sé basterebbero, ma anche da un grande annuncio fatto di recedente dall’azienda.

Per questa applicazione sono stati, infatti, stanziati 12 milioni di dollari finalizzati alla crescita del social network, che di strada, nell’ultimo periodo ne ha fatta davvero tanta.

Un ambiente sicuro dove chiacchiere e confrontarsi: Peanut il social network

Ma come mai Peanut è un social network con questo grande successo? Tutto merito del fatto che le donne, vedono in questa piattaforma, un ambiente sicuro dove poter discutere, confrontarsi e mettere in campo le più differenti preoccupazioni.

Molte donne in dolce attesa, ad esempio, hanno trovato conforto e supporto grazie al social network. Altre, dovendo conciliare lo smart working con la famiglia, hanno cercato consigli, sia per la realizzazione di home office sia per un confronto con altre mamme per la gestione del tempo.

Negli ultimi mesi, con la situazione della pandemia globale, Peanut ha visto aumentare il coinvolgimento della sua app del 30%. Il consumo dei contenuti è aumentato del 40% e la comunità totale è cresciuta da 1 milione di utenti di dicembre 2019 a 1,6 di aprile 2020.