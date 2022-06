Se ami i videogame e in particolare la nuovissima Playstation 5, gli accessori non possono mancare per rendere le tue sessioni di gioco sempre più performanti. Sono tanti gli accessori per i gamer da comprare online che sono stati pensati per la nuovissima console firmata da Sony e andata immediatamente a ruba nei pre ordini.

La PS5, per chi non lo sapesse, è l’ultima console per videogiochi prodotta da Sony Interactive Entertainment, annunciata a gennaio 2020 al CES di Las Vegas. Appartiene alla nona generazione di console e la vendita è iniziata solo a novembre del 2020, con pre ordini andati subito a ruba.

Per chi ci gioca già e ha già la console in casa o per chi ha in mente di acquistarla a breve, magai per farsi un bel regalo di compleanno, sono tanti gli accessori per Playstation 5 che si possono acquistare per rendere ancora più bello il momento della giornata dedicato al gioco.

Su Amazon possiamo trovare tanti utili e indispensabili accessori per la Playstation 5, che possono diventare anche un’ottima idea regalo da fare a tutti gli appassionati di videogiochi. A patto che abbiano già a casa una PS5.

G-Story, Borsa da trasporto e da viaggio per PS5, Borsa da trasporto PS5, con cerniere in lega di zinco per console, controller e accessori, Skin per controller PS5 inclusa nella confezione

Il brand G-Story su Amazon propone la sua borsa per PS5 indispensabile per chi trasporta spesso la console da una casa all’altra. Una borsa da viaggio con cerniere in lega di zinco che può contenere al suo interno non solo la Playstation 5, ma anche i controller e altri accessori utili. Realizzata in nylon resistente e impermeabile, all’interno ha una spugna da 8 mm per proteggere console e accessori. Le cerniere sono di alta qualità, gli spallacci sono regolabili e le maniglie rendono il trasporto ancora più comodo e pratico.

La borsa è disponibile in diverse varianti di colore e anche nel formato rigido, per chi vuole ancora più sicurezza durante il trasporto.

G-STORY Borsa PS5, Borsa da trasporto PS5,Borsa da viaggio PS5 con cerniere in lega di zinco per console, controller e accessori,Skin per controller PS5*1 inclusa 【Perfetta borsa da trasporto per console PS5】: la borsa da trasporto G-STORY PS5 è realizzata in materiale di nylon resistente e impermeabile. L'interno è dotato di una spugna da 8 mm per migliorare la protezione in tutte le direzioni. Con cerniere di alta qualità, spallacci regolabili e pratiche maniglie, la borsa da trasporto può adattarsi perfettamente alla tua console PlayStation 5 e ad altri accessori (Disc& Digital Edition).

【Chiusure lampo e fibbie in lega di zinco】: le cerniere e le fibbie della borsa da viaggio G-STORY PS5 sono realizzate in lega di zinco! È più resistente di uno in plastica. Le doppie cerniere rendono super facile aprire e chiudere rapidamente la borsa da viaggio ps5. Il tappetino antiscivolo sul fondo può ridurre l'impatto accidentale per evitare danni alla tua console PS5.

【Design potente per l'archiviazione】: la console borsa G-STORY ps5 si adatta perfettamente alla PlayStation 5. La borsa ps5 per console ha tasche separate per controller PS5 DualSence, giochi, cavi di alimentazione e altri accessori. Puoi riporre la tua console ps5 e gli accessori in questa confezione per proteggerli e portarli con te ovunque.

【Materiale di alta qualità】: impermeabile, antipolvere e antiurto! La borsa da viaggio ps5 è circondata da cotone anti-shock, in grado di proteggere la console ps5 da graffi e urti. Inoltre, i materiali in nylon possono proteggere la tua console di gioco e gli accessori dall'inquinamento da acqua o polvere.Il nostro carry borsa include 1 * skin per controller PS5 (come nostra gratitudine).

【Design ergonomico】 Gli spallacci regolabili e l'imbottitura espansa possono alleviare la pressione sulle spalle. Il cinturino da polso è realizzato in pelle sintetica ed è dotato di una fibbia fissa per offrirti una protezione completa e renderlo più comodo da usare.

NexiGo, Supporto verticale con supporto per auricolare e adattatore CA per PS5 Console, Caricatore a doppio controller, 3 livelli di velocità delle ventole,Regolabile, 10 Game Rack Organizer, Bianco

Per giocare in casa e avere tutto a portata di mano mantenendo un ordine perfetto, ecco che lo store di NexiGo su Amazon presenta il suo supporto verticale ideale per la console, per le cuffie, per due controller, con ventole regolabili per far “respirare” la PS% mentre giochiamo. Il supporto dispone infatti di un sistema di raffreddamento, che è lo stesso integrato nella console. Si può anche regolare la velocità della ventola, scegliendo tra bassa, media e alta. Il supporto può caricare due controller in 3 ore, con un dock di ricarica che ha delle spie per tenere tutto sotto controllo.

Può contenere al suo interno non solo la console, ma anche 10 dischi di gioco, il caricabatterie per due controller e molto altro ancora. Il supporto è disponibile in bianco. Le misure sono: 26.8 x 27.7 x 5.2 cm.

NexiGo Supporto Verticale con Supporto per Auricolare e Adattatore CA per PS5 Console, Caricatore a Doppio Controller, 3 Livelli di Velocità Delle Ventole Regolabile, 10 Game Rack Organizer, Bianco 【Sistema Di Raffreddamento Ad Aspirazione Efficiente】Il sistema di raffreddamento dello scarico verso il basso del supporto verticale NexiGo è lo stesso del sistema di raffreddamento integrato nella PlayStation 5 e può spingere l'aria nella giusta direzione, rispetto ad altre opzioni che forzano l'aria nel sistema contro ciò che il sistema sta facendo naturalmente. È possibile regolare la velocità della ventola di raffreddamento tra bassa, media e alta.

【Caricabatterie a Doppio Controller】Con l'alimentatore 5V / 3A, il supporto PS5 può caricare completamente due controller entro 3 ore. Questi dock di ricarica hanno una spia di carica che mostra la luce rossa mentre il controller è in carica, che passa a una luce blu quando il controller è completamente carico o in standby. (Nota: utilizzare l'alimentatore di questo prodotto per la ricarica.)

【Design Tutto in uno】Compatibile con PlayStation 5 standard e PlayStation 5 digitale, il supporto multifunzionale NexiGo può anche ridurre la temperatura di funzionamento della console, migliorando le prestazioni e prolungando la durata della console.

【Design Salvaspazio】Integrato con slot di archiviazione per 10 dischi di gioco, caricabatterie per due controller, sistema di raffreddamento con 3 velocità della ventola, il supporto PS5 può posizionare la tua console verticalmente, caricare i controller, posizionare il telecomando e archiviare i dischi di gioco. Inoltre, il supporto per cuffie PS5 incluso è specifico per le cuffie PS5 e compatibile con la maggior parte delle cuffie di terze parti.

【Stabile e Facile da Usare】La console PS5 può essere fissata direttamente a questo supporto multifunzionale con la vite in dotazione, aumentando la stabilità e proteggendola da graffi o danni. Il gancio per cuffie PS5 si adatta perfettamente alla console PS5. Insieme forniscono una soluzione perfetta per riordinare il tuo disordine!

Sony PlayStation®5 – Remote Controller

Ed ecco un accessorio originale che puoi comprare sullo store di Playstation su Amazon. Il Remote Controller è pensato appositamente per la Playstation 5. Lo puoi usare come telecomando a distanza per selezionare film, servizi di streaming e molto altro sulla tua console di gioco. L’interfaccia è intuitiva, è facile da usare e permette di godere di tutte le possibilità che la PS5 dà: non solo gioco, ma intrattenimento a 360 gradi.

Il dispositivo ha dei tasti diretti per accedere a Disney+, Netflix, Spotify e YouTube, anche quando la console è spenta. Compatibile con la PS5, si possono impostare anche volume, accensione e spegnimento e molto altro ancora.

Controlla facilmente i film, i servizi di streaming e altro ancora sulla console PS5 con un'interfaccia intuitiva.

Sony PlayStation®5 – HD Camera

E sempre sullo store di Playstation su Amazon, ecco l’HD Camera, per aggiungere a trasmissioni e video dell’azione di gioco un accessorio in più, per registrare in Full HD. Per poterla usare sono richiesti una connessione alla rete e un account al Playstation Network (ricordati che gli utenti devono avere almeno 7 anni di età e comunque per poter creare un account ai minori di 18 anni serve sempre il consenso dei genitori).

La telecamera permette di condividere l’azione di gioco: è dotata di doppie lenti per l’acquisizione a 1080p e di una base integrata. Permette di catturare i momenti di gioco epici con una grande risoluzione ed è dotata anche di strumenti per la rimozione dello sfondo, aggiungendo il giocatore stesso ai video di gioco con la modalità picture-in-picture.

Offerta Sony PlayStation®5 - HD Camera Aggiungiti alle tue trasmissioni e ai video della tua azione di gioco grazie alla nitidissima acquisizione Full HD.

Sono richiesti connessione Internet e account per PlayStation Network. Gli utenti dell'account devono avere almeno 7 anni. Per i minori di 18 anni è necessario il consenso dei genitori.

PDP Cuffie Stereo LVL40 per Playstation 4 & 5, Bianco

Infine, ecco che il brand Performance Designed Products propone le sue cuffie stereo compatibili sia per Playstation 4 sia per Playstation 5. Le cuffie sono molto leggere e traspiranti, così da poter accompagnare i giocatori anche in sessioni di gioco molto lunghe. Il microfono è bidirezionale, elimina il rumore per una comunicazione precisa e chiara. Inoltre, il microfono si può facilmente disattivare. Sono compatibili con Waves per un’esperienza di audio 3D di gioco su Playstation 4 & 5.

Le cuffie sono disponibili nei colori bianco, nero e nero camouoflage. Una protezione aggiuntiva per 2 o 3 anni e per coprire danni accidentali si può aggiungere pagando a parte.

Offerta PDP Cuffie Stereo LVL40 per Playstation 4 & 5, Bianco Leggere e traspiranti per lunghe sessioni di gioco

Microfono bidirezionale, con eliminazione del rumore per una comunicazione chiara, e anche funzione di disattivazione microfono con un semplice gesto

Senti ogni comando con i potenti altoparlanti da 40 mm

Compatibili con Waves per un’esperienza di audio 3D di gioco su Playstation 4 & 5

Compatibili con Playstation 4 & 5

