I regali tech sono sempre l’idea migliore per stupire chi si ama. O per farsi un dono quando sentiamo di meritarci qualcosa di assolutamente speciale. Su un e-commerce come Amazon ce ne sono di tutti i tipi e anche di tutti i prezzi, così potremmo garantire a ogni budget l’idea regalo migliore per ogni occasione.

La tecnologia corre e propone ogni giorno novità che gli amanti del genere vogliono avere a tutti i costi. Ci sono poi dei classici intramontabili che non passano mai di moda e che diventano il dono migliore per un compleanno, un anniversario, una laurea, una promozione e molto altro ancora.

Oggi vogliamo proporti una lista dei 10 regali tech migliori da fare e da farsi in ogni occasione. O anche quando l’occasione non c’è. Ogni scusa è buona per godersi un bel dono pronto da spacchettare e da usare subito.

Echo Dot, regali tech con Alexa e Amazon

Foto Amazon

Apri le porte di casa tua ad Alexa, grazie a Echo Dot il dispositivo di Amazon che si interfaccia con l’assistente vocale del gruppo, in qualsiasi stanza. Un altoparlante smart tra i più venduti del mondo, dal design sobrio e compatto, che si adatta a ogni ambiente e offre un suono ricco in tutta la casa.

Basta chiamare Alexa e chiedere di ascoltare un brano da Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e altri servizi, oppure di semplificare la vita quotidiana impostando timer, facendo domande, liste della spesa, programmando eventi e promemoria in calendario. Si possono anche ascoltare le ultime notizie, le previsioni del tempo e le informazioni sul traffico. E controllare la casa con i comandi vocali.

Tablet Lenovo

Foto Amazon

Il tablet è sempre utile in ogni occasione, per il lavoro e per il divertimento, per i grandi e per i piccini. Lenovo propone il suo Tab M10 FHD Plus dal design intrigante e dalle prestazioni uniche, con processore MediaTek Helio P22T, storage di 64 GB eMCP4x ampliabile fino ad 1 TB, RAM di 4 GB Soldered LPDDR4x ampliabile fino a 256 GB, Slot per Single Nano-SIM & Slot per MicroSD Card.

Il tablet propone anche una camera frontale e una posteriore, due altoparlanti e tre mesi di Amazon Music Unlimited compresi per ascoltare tutta la tua musica preferita. È disponibile in diversi modelli a seconda delle proprie esigenze e delle proprie preferenze.

Samsung Galaxy M12 Smartphone

Fonte Amazon

Anche uno smartphone è un regalo sempre gradito tra i regali tech. Per chi non ha un budget troppo elevato, il modello Samsung Galaxy M12 è l’ideale. Il telefono cellulare ha un design raffinato e micro fantasie. La fotocamera principale permette di fare foto davvero incredibili, mentre la batteria dura a lungo, permettendoci di usare il telefonino sempre.

La visuale di questo modello si può espandere grazie al display Infinity-V da 6,5 pollici, mentre la tecnologia HD+ ci aiuta ad avere contenuti chiari, nitidi e cristallini.

Drone con telecamera

Foto Amazon

Per tutti gli appassionati di nuove tecnologia, un drone è un regalo perfetto. Potensic T25 GPS Drone con 2K Fotocamera è un drone RC intelligente con un sistema GPS avanzato, progettato per localizzare il drone ovunque. Il drone esegue un ritorno automatico se la batteria è scarica o se perde il segnale.

Il drone comprende una trasmissione Wi-Fi in tempo reale, la funzione follow me da usare tramite app del telefono cellulare, fotocamera Full HD 2K quadrangolare e giroscopio a 9 assi Advankid, più resistente al vento e stabile durante il volo.

Proiettore portatile

Foto Amazon

Il mini proiettore portatile Q6 è perfetto per proiettare film, foto e video. Il manuale utente contiene tutti i consigli per poterlo usare nel migliore dei modi. Ha anche un altoparlante integrato molto potente e si può collegare al proprio sistema audio per una qualità migliore del suono quando si è in esterna.

Q6 è compatibile con Fire TV Stick, altoparlante esterno, X-Box, PS5, PC, laptop.

Smartwatch Yonmig full touch

Foto Amazon

Lo smartwatch Yonmig ha un display da 1,69 pollici, per una qualità davvero superiore. Lo schermo è quadrato e può mostrare più contenuto. Il quadrante, inoltre, è personalizzabile e si possono caricare le immagini preferite da usare per l’interfaccia dell’orologio. Si possono anche scaricare scatti cloud con l’app mobile Veryfit da usare come sfondo.

Si usa con l’app per sincronizzare tutti i dati con il telefono. E inoltre funziona anche con Alexa Smart Voice. Propone 14 modalità di sport (corsa all’aperto, camminata indoor, passeggiata all’aperto, corsa indoor, ciclismo all’aperto, bicicletta dinamica, cricket, escursionismo, nuoto, nuoto, yoga…). Misura anche la saturazione dell’ossigeno e la pressione del sangue.

Kindle Paperwhite

Foto Amazon

Tra gli ebook reader, il Kindle Paperwhite è molto sottile e leggero, con uno schermo da 300 ppi per leggere senza riflessi come sulla carta stampata, anche sotto il sole. È resistente all’acqua ed è disponibile in due versioni, da 8 GB e da 32 GB, per avere tantissimi libri sempre a portata di mano.

La ricarica dura settimane e non poche ore e la luce è regolabile ed è integrata, così da leggere in ambienti esterni e interni, di giorno e di notte. Si può scegliere tra un’ampia selezione di contenuti a prezzi bassi, più di 150mila titoli in italiano per un totale di 5,5 milioni in tutto il mondo. Tra i regali tech il migliore per invogliare a leggere sempre di più. E ovunque.

Chiavetta USB colorata

Foto Amazon

Per budget contenuti, ecco che tra i regali tech più di tendenza e utili delle bellissime chiavette USB colorate da 32 GB. Velocità di lettura della chiavetta USB fino a 80 MB / s, velocità di scrittura ≥ 15 MB / s. 10 volte più veloce di USB 2.0. La chiavetta Kexin USB 3.0 è veloce e capiente, in un design elegante e compatto.

Il morsetto girevole in metallo a 360° aiuta a proteggere l’interfaccia da polvere e danni accidentali. È compatibile con desktop, laptop, Mac, tablet, altoparlanti, televisione, stampante, sistema video per auto, smart TV.

Occhiali VR 3D Redstorm

Foto Amazon

Chi non ha mai sognato un paio di occhiali VR 3D? Redstorm propone il suo modello che usa HD Aspheric Lens per offrire un’esperienza visiva unica nel suo genere. Dotato di stereo, il prodotto permette di godere il massimo da videogame e film, per un’esperienza immersiva. La scena può essere mostrata in grandangolo 100-120° o in 3D.

Si adatta a tutti gli smartphone da 4.0 a 6.0 pollici, come Apple iPhone X 8 7 6s 6 Plus 5c 5s / Samsung s8 / s8 plus / s7 / s7 edge / s7 edge / s6 edge / s6 Note8 / 5/4/3 / J7 / J5 / J3 / A5 / A3, Huawei Mate 9 Pro e molti altri ancora.

Sony Playstation

Foto Amazon

Per chi ama trascorrere le giornate a giocare ai videogame, non c’è niente di meglio di un classico delle console, la Sony Playstation, in vendita con due controller, per giocare in compagnia.

PlayStation Classic è piccola ma potente, rispecchia l’originale e ha lo stesso logo e confezione, ma ha dimensioni ridotte del 45%. Una console in miniatura con due controller cablati e un cavo HDMI per il collegamento alla tv. Contiene anche una memory card virtuale per salvare le partite.

Tu quale regalo hi tech vorresti ricevere in dono? Sei un’appassionata di videogame oppure di realtà virtuale? O vorresti un nuovo telefonino? Che la lista dei desideri tecnologici abbia inizio.