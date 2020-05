Sony Xperia Tablet Z: ci piace! Presentato al Mobile World Congress 2013, riuscirà a farsi strada tra i potenti avversari? Io credo di si...

Il Mobile World Congress 2013 si è appena concluso. Tantissimi i prodotti presentati: oltre agli scontati protagonisti – gli smartphone – grande rilievo anche per i tablet. Uno su tutti? Il Sony Xperia Tablet Z.

In un mercato in cui ormai Apple e Samsung spadroneggiano, Sony ci ha messo il becco e ha presentato un tablet bello e performante. Con i suoi 6.9mm di spessore, questa tavoletta da 10.1 pollici è veramente la più sottile nella sua categoria (un millimetro in meno di iPad e due in meno rispetto al Samsung Nexus 10)… e il tutto per un peso di circa 500 grammi. Design pulito e maneggevolezza, ma non solo: Sony Xperia Tablet Z è resistente all’acqua e non teme nemmeno il più piccolo granello di polvere.

Sony Xperia Tablet X

Con questo tablet Sony punta in alto e non lesina proprio su niente: fotocamera digitale da 8.0 MP con autofocus e zoom digitale (oltre alla consueta fotocamera frontale), multipli sistemi di connettività – tra cui il NFC – e un processore di tutto rispetto.

Il Sony Xperia Tablet Z, che gira su un sistema operativo Android 4.1 Jelly Bean, uscirà il prossimo giugno nelle varianti bianca o nera, da 16 e 32 GB, a un prezzo inferiore ai 600€ (499€ per la versione da 16GB, 599€ per quella da 32).

Riuscirà questo tablet di indubbia bellezza a insidiare il trono conteso da Apple e Samsung?