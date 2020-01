Su Amazon si potrà pagare a rate Da oggi in poi, ma solo per alcuni prodotti, Amazon introduce la possibilità di pagare a rate: cosa cambia nel sistema dell'e-commerce

Amazon introduce la possibilità di pagare a rate. L’e-commerce più utilizzato della rete, infatti, solo per alcuni prodotti propone ai clienti sia il pagamento in un’unica soluzione, come è sempre avvenuto finora, sia il pagamento in comode rate. Ecco cosa cambia.

Il colosso Amazon consente a tutti i suoi clienti di pagare i prodotti acquistati sulla piattaforma di e-commerce potendo anche scegliere il pagamento a rate. Il servizio è già attivo in diversi paesi del mondo, come Regno Unito, Germania, Stati Uniti d’America e Canada e sarebbe in arrivo, solo in una fase di test e solo su particolari prodotti, anche in Italia.

Tra i metodi di pagamento di Amazon arriverà anche il servizio di pagamento a rate: l’utente sceglie quello che vuole comprare, controllando che sia attiva l’opzione dedicata al pagamento tramite comode rate. Basterà cliccarci sopra per poter evitare di sborsare subito tutta la cifra o dilazionare il pagamento in 5 rate mensili, senza alcun interesse e senza alcun costo aggiuntivo.

La possibilità di pagare a rate non riguarda tutti i prodotti in vendita su Amazon: al momento si potrà optare per questa soluzione solo per i prodotti targati Amazon, come i dispositivi nuovi o ricondizionati certificati, venduti e spediti direttamente da Amazon.it. Potrà pagare a rate solo chi è residente in Italia, ha un account a Amazon attivo da almeno un anno, ha una carta di credito o di debito valida associata al proprio account Amazon e si è dimostrato affidabile.

Si avrà un numero limitato di prodotti da acquistare tramite rati mensili, potendo scegliere solo un dispositivo per ogni categoria. Quando tutte le rate del primo prodotto acquistato nella categoria saranno state saldate, allora si potrà procedere a un secondo acquisto rateizzato nella stessa categoria.

Queste alcune delle regole previste per il pagamento a rate su Amazon, che consente di dilazionare un po’ i costi soprattutto su prodotti di fascia più alta.