WhatsApp e la funzione per cercare su internet le notizie non veritiere Whatsapp ha lanciato la funzione per poter cercare su internet le fake news e smascherarle

L’emergenza Coronavirus impone un’informazione precisa e sicura. Cosa che non sempre è così. Complici i social network e i servizi di messaggistica che fanno correre veloci le fake news e le bufale. Ecco che allora Whatsapp ha pensato di lanciare la funzione per cercare su internet le informazioni false.

Già i social network hanno intrapreso una strada forte ed efficace per contrastare le troppe fake news che girano soprattutto su Facebook. E anche le piattaforme di messaggistica istantanea si adoperano per per smascherare le bufale e la disinformazione.

Ad esempio Whatsapp, in questa emergenza da coronavirus, ha deciso di aiutare tutti i suoi utenti, sorpattutto in Italia, per cercare di limitare la diffusione di queste fake news.

L’applicazione di messaggistica istantanea, infatti, potrebbe dotarsi presto di uno strumento utile a diffondere solo notizie vere e certificate, permettendo agli utenti stessi di fare una ricerca sul web per consentire una ricerca immediata e istantanea su Google per verificare la veridicità di ogni messaggio che ci è stato inoltrato nelle chat. Perché sappiamo tutti che i problemi sono i messaggi inoltrati senza una minima verifica prima, convinti che non possa essere così pericoloso come invece lo è.

La novità ci viene raccontata dalla comunità di WABetaInfo che ha visionato una versione preliminare dell’app e ha studiato questa funzione che presto potrebbe arrivare su tutti gli smartphone. Così quando riceveremo un messaggio che ci è stato inoltrato e non scritto di prima mano, potremo, tramite una lente di ingrandimento, accedere direttamente a Google e alla pagina di ricerca collegata al messaggio ricevuto, così da avere tutti i risultati per verificare se è attendibile o meno.

Una bella svolta per dare una sfoltita a tutti quei messaggi inoltrati che sono bufale volte a creare disinformazione o spaventare le persone. E di questi tempi non ne abbiamo proprio bisogno, non vi pare?