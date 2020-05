App da viaggio natalizie: le guide ai mercatini di Natale Il must dei viaggi di questa stagione sono i mercatini di Natale: ecco le app per scoprire i migliori d'Italia e d'Europa

I mercatini di Natale sono una tradizione piuttosto antica, come ha raccontato Nhaima qui, ma è negli ultimi anni che sono diventati la meta obbligata di almeno un weekend nel mese di dicembre, entrando a tutti gli effetti tra i “riti” di stagione: non è Natale se non ci vai.

Naturalmente, oggi non nasce un fenomeno senza che nasca la relativa app – abbiamo app per tutto, anzi per più di tutto, se non ti ricordi quando hai lavato il pavimento della cucina l’ultima volta di sicuro c’è un app che te lo dice. Come fare a meno, quindi, delle app dedicate ai mercatini di Natale?

Mercatini Originali Alto Adige/Sudtirol

Delle 4 app sui mercatini di Natale che ho scaricato e che sto per presentarti, questa è di gran lunga la migliore per completezza di informazioni e funzioni.

Mercatini Originale Alto Adige/Sudtirol è un’app gratuita, disponibile in italiano, tedesco ed inglese sia per iOS che per Android, che contiene le guide ai mercatini di Bolzano, Merano, Bressanone, Brunico e Vipiteno.

Il menù di navigazione è composto di cinque tab:

–

Mercatini

, con un sotto-menù con descrizione del mercatino, elenco di ristoranti ed alloggi, indicazioni sui parcheggia, guida agli eventi, attrazioni turistiche in città, previsioni meteo e gallery fotografica

–

Mappa

, con pin sui luoghi di interesse per ognuna delle cinque città dei mercatini

–

Gioco

, un memory con disegni natalizi

–

Ricette

, con 12 ricette natalizie locali

–

Info

, con informazioni generali sui mercatini in Alto Adige, la viabilità, i trasporti ed un video per entrare in atmosfera.

Se hai in programma di visitare i mercatini dell’Alto Adige, vale davvero la pena di scaricare questa app.

Mercatini di Natale in Germania

Altra app ben fatta, scaricabile qui, che guida a tutti i più bei mercatini di Natale della Germania.

Oltre all’elenco delle città, con le informazioni su eventi, allorggi, storia, ecc…, ci sono una serie di trivia sul Natale in Germania, dall’albero di Natale più grande del mondo alla piramide natalizia, dalla storia del carillon a quella del mangiatore di incenso.

Per spostarsi in Germania, c’è un menù sulla DB Bahn con informazioni su offerte, biglietti e treni notte.

Infine, ci sono una serie di informazioni utili sulla Germania, divise per tema: Città e cultura, Natura sport e relax, Specials, Eventi, Mappa, ecc…

Mercatini di Natale

Questa app di Laschi Viaggi contiene guide ai mercatini di Natale in Italia e in Europa, è disponibile in italiano e in inglese ed è gratuita. È disponibile sia per iOS che per Android.

Pro: le guide sono ricche di informazioni sulle città, danno consigli su cosa visitare oltre i mercatini e contengono album con numerose foto molto suggestive.

Contro: mancano moltissimi mercatini sia in Italia che in Europa (non ci sono Parigi e Londra, ad esempio). Non ci sono funzioni di ricerca o mappe.

Mercatini di Natale 2012 – I migliori del mondo

Altra app gratuita disponibile per iOS con guide ai mercatini di Natale in Italia, Svizzera, Austria, Germania, Francia e USA.

Sono stata attratta dalla grafica molto carina che ricorda quella dei calendari dell’Avvento, ma devo dire che il contenuto di questa app è piuttosto deludente. Dal menù di navigazione si accede alle pagine delle singole destinazioni che contengono esclusivamente un breve testo descrittivo e le date. Niente foto, niente funzioni aggiuntive tranne quella di ricerca. Deludente anche la tab “Tips” dove pensavo di trovare consigli di altri viaggiatori… ed invece è solo un tasto per consigliare l’app ai miei amici… cosa che sinceramente non farei.

Io parto la prossima settimana, direzione Nord… stay tuned per i miei racconti sui Mercatini di Natale di Bolzano, Merano e Innsbruck. Se ci sei già stata, mi lasci qualche dritta qui sotto?