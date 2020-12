Prima di gettarvi sul letto e godervi il meritato riposo, vi consigliamo cosa controllare in hotel per trascorrere una vacanza serena

Avete fatto il check in e vi state sistemando all’interno della vostra camera in albergo? Fermatevi: vi spieghiamo cosa controllare in hotel all’arrivo.

Telecomando, sveglia e copriletto: cosa controllare in hotel all’arrivo

La vostra vacanza sta, finalmente per iniziare: siete arrivate in albero e state per disfare la valigia. Purtroppo, però, durante la permanenza possono accadere degli imprevisti: per assicurarvi che tutto fili liscio, vi spieghiamo cosa controllare in hotel.

Appena entrate in camera, anche se la tentazione di gettarsi sul letto e riposare è forte, il consiglio che vi diamo è quello di prendervi qualche minuto per assicurarvi che le cose più importanti siano al loro posto.

Qualche esempio? Il copriletto! Più che controllarlo, dovreste rimuoverlo dato che le ditte di pulizia degli alberghi cambiano solo le lenzuola, mentre i piumoni vengono sostituiti solo una o due volte all’anno.

Se all’interno della stanza è presente una sveglia, assicuratevi che questa non sia già settata. Non vorrete mica svegliarvi alle 6 di mattina durante la vacanza?

Attenzione agli spioni

Stiamo ipotizzando il peggiore dei casi, questo è certo: ma come vi sentireste se uno sconosciuto dovesse spiarvi? Per evitare che questo accade, coprite lo spioncino della porta della vostra stanza.

Lo spioncino della porta, infatti, può essere utilizzato in entrambi i sensi. Tra le cose da controllare in hotel, all’arrivo, c’è anche questo: meglio metterci su una sciarpa o un accessorio. La prudenza non è mai troppa.

Cosa controllare in hotel: attenzione alla pulizia

La privacy è una cosa seria, ma lo è anche l’igiene. Ci sono oggetti che, più di altri, tendono a non essere particolarmente puliti durante le operazioni di routine.

Tra questi, vi consigliamo di controllare in hotel la macchina del caffè, i bicchieri e i porta spazzolini del bagno e il telecomando. Se avete intenzione di utilizzarli, vi consigliamo di pulirli di nuovo e igienizzarli.