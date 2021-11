I beauty case da viaggio per bambini sono comodi sia per trasferte di breve o di lunga durata insieme ai più piccoli di casa, sia per avere ogni giorno sempre con sé tutto il necessario che potrebbe servire ai nostri figli. Un cambio, pannolini, ma anche accessori per il loro benessere che potrebbe tornare utile avere dietro.

Si tratta di accessori davvero utili per poter così tenere tutto a portata di mano e sempre in ordine. Borse leggere, dai motivi simpatici e dai colori più svariati, per portare un po’ di allegria nei bagagli quotidiani o da viaggio dei nostri bambini.

Nulla vieta anche ai più grandi di scegliere queste bag, che possono diventare ottimi beauty case da avere sempre con sé in viaggio. Per portare un po’ di colore e di simpatia e tornare un po’ bambini con disegni e personaggi davvero incredibili.

Idee regalo da fare e da farsi in ogni occasione: per un compleanno, per Natale o per un’altra occasione speciale nella quale abbiamo voglia di fare un dono che sia gradito, ma al tempo stesso utile.

Amazon viene in nostro soccorso con tutta una serie di beauty case da viaggio per bambini che sono funzionali, belli e con i quali viene sempre voglia di partire per un viaggio. Fosse anche solo una semplice gita fuori porta.

Reisenthel toiletbag S kids Abc Friends blu, Beauty case

Fonte foto da Amazon

Lo store Reisenthel su Amazon è ricco di proposte per i nostri viaggi, come il beauty case per bambini in blu scuro, azzurro chiaro o rosa per accompagnare i più piccoli di casa (e non solo loro) nelle avventure quotidiane più belle. La toilette bag S Kids di Reisenthel ha un design adatto anche ai bambini, con molto spazio e la possibilità di scrivere all’interno il proprio nome. È in tessuto poliestere di alta qualità, robusta e impermeabile, con chiusura a cerniera. C’è un ampio scomparto principale a rete con tre passanti, una tasca con cerniera e uno scomparto per tenere sempre tutto in ordine. La borsa è dotata anche di maniglia e gancio per appenderlo con facilità. Con capacità di 1,5 litri, le dimensioni sono 18,5 x 16 x 7 cm (L x A x P).

Enso Love The Nature in poliestere multicolore, 26x20x13 cm, Beauty case a tracolla

Fonte foto da Amazon

Bellissima la borsa di Enso, disponibile anche in diverse varianti, da usare come beauty case per i nostri viaggi vicini o lontani da casa, con bambini al seguito. Disponibile in rosa e azzurro con motivi a fiori e charm, la bag è realizzata in poliestere in modo tale da avere sempre tutto a portata di mano e da tenere tutto in ordine. Dispone infatti di uno scomparto principale e di una tasca frontale per gli oggetti da recuperare subito. Si può trasportare a mano, a spalla grazie alla tracolla regolabile oppure si può agganciare anche al trolley grazie alla comoda fascia posteriore. È completa anche di portachiavi con pon pon. Le misure sono 26 cm x 20 cm x 13 cm.

Beauty case da viaggio, borsa Tuscall impemeabile ripiegabile per lei, per lui e anche per i bambini

Fonte foto da Amazon

Bellissimo il beauty case da viaggio di Tuscall, impermeabile e ripiegabile, ideale per lui, per lei e anche per i più piccoli di casa, grazie ai simpatici fenicotteri e ai colorati fiori che sono protagonisti del decoro della borsa. La bag è realizzata in poliestere impermeabile, a prova di perdita: se un prodotti si apre non dobbiamo temere di bagnare e sporcare tutto quanto, così da tenere tutti gli oggetti al sicuro. Anche se fuori piove. La tasca inferiore ha una banda elastica intrecciata, mentre il vano superiore è ampio e può contenere tutti i prodotti più utili al bambino (o a mamma e papà visto che lo possono usare tutti quanti in famiglia per quanto è bello e funzionale). Dispone anche di un gancio per appenderlo ovunque, anche sulla doccia. Mentre la maniglia rende il suo trasporto decisamente comodo in ogni occasione.

Pepe Jeans Ava Neceser beauty case ABS, Adattabile a trolley, 29 x 21 x 15 cm, Blu

Fonte foto da Amazon

Pepe Jeans propone invece il suo beauty case rigido in ABS (disponibili nello design anche il set di valigie, il trolley da cabina e la valigia di misura media per le nostre vacanze in famiglia). La borsa contiene due scomparti: una prima tasca con cerniera consente di sistemare tutti i prodotti più grandi, mentre una tasca con elastico i più piccoli, così da avere sempre tutto in ordine e organizzare al meglio il beauty case. Si può portare a spalla, grazie alla tracolla incorporata, che si può anche staccare, o sistemarla sulla valigia, grazie alla fascia posteriore, così da avere tutto insieme e avere le mani più libere. C’è anche la possibilità di inserire un lucchetto per la nostra sicurezza. Le misure sono 33 cm x 25 cm x 14 cm.

Disney Minnie Rainbow – Beauty case adattabile con tracolla, 25 x 19 x 10 cm

Fonte foto da Amazon

Infine per tutti i bambini che amano i personaggi Disney e anche per tutti i grandi che adorano volare con la fantasia, grazie ai cartoni animati più amati al mondo, ecco dallo Store Disney il beauty case adattabile con tracolla, con Minnie Mouse e il suo fiocco rosso. Disponibile in verde e blu, il beauty case dispone di una tasca frontale con cerniera per gli accessori più piccoli e di uno scomparto più grande per quelli che occupano più spazio. Realizzata in microfibra, la borsa ha anche una tracolla regolabile per il massimo del comfort. La fascia posteriore consente di agganciare il beauty alla valigia quando si è in viaggio. Le misure sono 25 cm x 19 cm x 10 cm.

I beauty case da viaggio per bambini possono diventare anche un’ottima idea regalo per Natale o per un compleanno.