C’è un resort dove puoi dormire, sull’acqua. Sotto le stelle In questo resort puoi trascorrere una notte sotto le stelle sospeso sull’acqua

Che al mondo ci siano tanti posti dove poter ammirare la bellezza questo è appurato, ma l’esperienza di questo resort è una di quelle cose che ricorderete per sempre. Alle Maldive infatti potrete trascorrere la notte su un letto, situato sotto l’oceano e ammirare le stelle, facendovi cullare delle onde.

Siamo alle Maldive, esattamente al Grand Park Kodhipparu: è qui che alla cifra di 400 dollari potrete avere accesso a una piscina privata dove dormire durante la notte. Il resort ospita 120 villette, ognuna delle quali appunto ha questa piscina con acceso privato con una rete sospesa sull’oceano.

Influencer e celebrities ci hanno raccontato la bellezza di questo foto attraverso scatti incredibili che girano su Instagram e che mostrano tutta la bellezza delle Maldive, un vero e proprio paradiso terrestre.

E se c’è chi ha il compito di raccontare queste meraviglie, giacendo sospeso sull’oceano in compagnia del fotografo, c’è chi invece ha scelto questo resort per un’esperienza a contatto diretto con la natura e lontano da tutto. Insomma un grandioso modo per staccare tra le meraviglie di una terra autentica e fantastica.

Il resort di trova a soli 20 minuti di barca dalla capitale delle Maldive, Malé ed è diventato meta popolare e preferita di tantissimi viaggiatori amanti della natura. Del resto come dargli torto? Il Grand Park Kodhipparu è un resort straordinario dove potersi concedere una vacanza in pieno relax lontani dal traffico e dal caos cittadino.

Segnate l’indirizzo in agenda allora, perché se state cercando una destinazione dove rifugiarvi per scappare dalla città e amate la natura, il cielo e le stelle: le Maldive e in particolare il Grand Park Kodhipparu saranno il vostro prossimo viaggio.