Dove andare in vacanza nel 2020 Dove andare in vacanza nel 2020? Ecco alcune delle mete che secondo gli esperti saranno le più gettonate del nuovo anno

Dove andare in vacanza nel 2020? Quali saranno le mete più gettonate secondo gli esperti? Sono informazioni utili da sapere sia se avete intenzione di frequentare quei luoghi che saranno la meta prediletta dei turisti italiani sia se, al contrario, li volete proprio evitare!

Il 2020 è appena cominciato ed è già arrivato il momento, se ancora non lo avete fatto, di prenotare le vacanze del 2020. Ecco che momondo.it, la piattaforma digitale di ricerca voli e hotel, ci rivela quali sono le mete più trendy da raggiungere, quelle destinazioni che sono più cercate in Italia sulla piattaforma. E che potrebbero diventare quelle predilette dell’anno nuovo.

Cristina Oliosi, spokesperson per momondo, spiega: “Siamo orgogliosi di notare come i viaggiatori italiani siano sempre pronti a preparare la valigia lasciandosi ispirare da nuove mete, quelle che più di tutte secondo loro possono arricchirli e stupirli. Per questo, momondo è al loro servizio! Grazie agli esperti di viaggio e agli intuitivi strumenti e tool della piattaforma, è semplice prenotare l’esperienza lontano da casa che più si adatta alle esigenze di ciascuno. Non solo, mettiamo a disposizione dei viaggiatori anche spunti e indicazioni affinché ognuno possa raccogliere i migliori suggerimenti per dirigersi verso la propria avventura”.

In cima alla classifica troviamo la Spagna, con la meta prediletta delle Canarie, Tenerife. Ci sono tantissimi voli diretti dal nostro paese in direzione Granadilla, quindi sono molti gli italiani che hanno deciso di cercare voli per questa destinazione. E magari qualcuno ha anche prenotato qui le prossime ferie in un posto di mare sempre gettonatissimo.

Al secondo posto troviamo due mete che ci permettono di nuotare nell’Oceano: Seychelles e Madagascar, che possiamo raggiungere arrivando con l’aereo nelle capitali Pointe La Rue e Antanarivo. Ovviamente da qui ci si può spostare per andare a scoprire le spiagge esotiche, la natura selvaggia, il mare da sogno. Per vacanze decisamente instagrammabili!