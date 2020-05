EasyJet: come vincere voli gratuiti per un anno La compagnia aerea easyJet torna a volare in Italia e lo fa con una promozione; per chi vuole tentare la fortuna, ecco come vincere voli gratuiti per un anno

Dopo il periodo di stop dovuto alla situazione di crisi sanitaria, la compagnia aerea easyJet torna a volare in Italia. Nuove regole, maggiore sicurezza e una promozione per chi vuole tentare la fortuna. Si possono vincere voli gratuiti in Europa per un anno con la compagnia aerea easyJet. Ecco come fare per averli. La compagnia aerea easyJet torna a volare e, per incoraggiare le persone a viaggiare ha deciso di fare una promozione molto interessante. In pallio un anno di voli gratis verso qualsiasi destinazione disponibile sul sito easyJet.com. Come fare? Semplice. Basta inserire la propria mail nell’apposito spazio e aspettare che la buona sorte faccia il resto. “Inserisci il tuo indirizzo e-mail per avere la possibilità di vincere uno dei nostri 10 fantastici premi di viaggio – include voli gratuiti per un anno! *Si applicano i termini e le condizioni. La tua email verrà utilizzata solo ai fini del concorso”. Per farlo dovete visitare il sito easyjet.com e cliccando QUI e inserire la vostra email. Potete farlo ogni giorno, una volta al giorno. Ci saranno 10 vincitori e l’estrazione sarà fatta il 3 luglio 2020. Le persone che hanno vinto saranno avvisate via email nella settimana a partire dal 6 luglio 2020. Se il vincitore non risponderà alla mail entro le 48 ore dall’avviso, il premio sarà assegnato ad un altro Vincitore. Cosa si vince? Il Premio è così composto: il valore corrispettivo di un anno di voli easyJet. Sono inclusi nel premio 12 voli di ritorno per due verso qualsiasi destinazione easyJet disponibile sul sito;

l’abbonamento a easyJet Plus vlido epr 12 mesi per 2 persone;

un assistente personale alle prenotazioni che vi aiuterà a gestire qualsiasi acquisto di voli easyJet;

£100/100€ di voucher easyJet da spendere a bordo. Se volete conoscere altri dettagli e consultare le regole del concorso, potete visitare l'apposita pagina L'Europa nelle tue mani.