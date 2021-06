3 motivi per scegliere gli USA come prossima meta, viaggiando con l’ESTA

Gli Stati Uniti aspettano solo te: basta scegliere la meta, richiedere l'ESTA USA e via, tutto pronto per un viaggio indimenticabile!

Tutto sembra stare andando nella giusta direzione: sei finalmente pronta a tornare viaggiare! Se vuoi un suggerimento, ci sono almeno 5 motivi per cui dovresti scegliere gli USA per il tuo prossimo viaggio, ovviamente usando l’autorizzazione ESTA, che permette di volare negli Stati Uniti senza problemi.

L’autorizzazione ESTA è facile e veloce da ottenere e ti permetterà di muoverti in giro per l’America in tutta sicurezza. Ovviamente ti spiegheremo come ottenerla, ma una cosa alla volta: prima scegliamo la meta giusta per te. Sei pronta?

Grandi metropoli

Ah, il fascino frenetico delle grandi metropoli! Quanto amore si può provare per le grandi strade americane, per quel turbinare di colore dei grandi cartelloni pubblicitari che lampeggiano e catturano l’occhio?

Se ti ispirano le grandi metropoli, la tua meta ideale negli USA potrebbe essere New York, ma non solo. Gli Stati Uniti, infatti, sono ricchi di grandi metropoli entrate a far parte dell’immaginario popolare.

Richiedendo l’ESTA USA è possibile raggiungere ognuna di loro, da Boston a Chicago, da Los Angeles a Miami, passando per Washington, Denver, Cincinnati e Sacramento.

Gli USA sono la soluzione ideale per le amanti delle città pulsanti, vive, straordinariamente accattivanti, che trasmettono voglia di vivere.

Panorami mozzafiato

E se non sei tra quelle che amano le grandi città, che si fa? Semplice, si guarda al lato più incontaminato degli USA, quello che spicca per gli scenari naturali talmente belli da lasciare a bocca aperta.

Se vuoi alcuni suggerimenti per luoghi con panorami mozzafiato, ti indichiamo subito le incantevoli Cascate del Niagara. Ogni anno attirano migliaia di travel influencer e di addicted delle escursioni e diciamolo pure: sono il top per chi ama il kayak e il rafting.

Un’altra alternativa è il Grand Canyon una gola tanto arida quanto affascinante, che riesce a evocare delle suggestioni selvagge. Qui si fanno sessioni di arrampicata, ma se sei particolarmente coraggiosa potresti provare il bungee jumping.

Ancora, non è da sottovalutare una meta meno nominata ma davvero straordinaria: il Parco Nazionale di Yosemite, ideale per il trekking e per una full immersion tra flora e fauna di spicco.

Il grande cinema

Il terzo motivo per scegliere gli USA? Semplice, il grande cinema. Ebbene sì, non possiamo certo nasconderlo: gli Stati Uniti d’America sono ricchi di location dove sono stati girati film e serie tv divenuti iconici e famosi, così come sono ricchi di luoghi dove i vip vivono e incrociano le loro vite.

Non si può perdere l’occasione di passeggiare per le strade di Hollywood, ma occhio perché ci sono altre mete “stellari”: Beverly Hills, Santa Monica e Malibù pullulano di tenute e mega ville. Certo, sono blindatissime, ma non si sa mai: metti che tra una sessione di shopping e l’altra incontri il tuo idolo!

Cosa sapere sull’ESTA USA?

Concludiamo il nostro invito a viaggiare verso gli USA con una guida utile sull’ESTA, cui abbiamo già accennato. È essenziale richiedere un visto USA o un ESTA prima della partenza per gli USA.

In primis, se sei sprovvista di un ESTA in corso di validità non potrai imbarcati sui voli, sulle navi da crociera o sui traghetti diretti negli Stati Uniti. Poi, L’ESTA USA è necessaria se vuoi spostarti in Alaska, se prevedi di fare un bagno alle Hawaii o se vuoi esplorare Porto Rico, Guam, Isole Vergini Americane e Isole Marianne Settentrionali.

L’acronimo ESTA sta per Electronic System for Travel Authorization, ovvero “sistema elettronico per l’autorizzazione al viaggio”. Non è un documento materiale che dovrai trovare il modo per collocare in borsetta o nella tua colmissima valigia: è elettronica.

Il suo scopo è quello di proteggere le frontiere statunitensi permettendo all’U.S. Customs & Border Protection (l’Ufficio delle dogane e della protezione delle frontiere) di controllare anticipatamente tutti i viaggiatori.

Come si richiede l’ESTA USA?

L’ESTA USA ufficiale si richiede online. La procedura è semplicissima richiede giusto cinque minuti per compilare un form davvero easy e super intuitivo. Compilato il modulo basterà effettuare il pagamento e attendere la mail e l’SMS di conferma.

L’ESTA vale due anni dal momento del rilascio: durante questo periodo di validità si può tornare in America tutte le volte che si vuole. E vista la quantità di luoghi da scoprire, scommettiamo che la sfrutterai moltissimo!