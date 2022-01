Le guide di viaggio sono il modo migliore per sognare ad occhi aperti le prossime vacanze 2022. La voglia di partire è sempre alta, così come la volontà di scoprire nuove mete, in Italia e nel mondo. Se adesso non puoi fare le valigie e il biglietto aereo o del treno e attendi momenti migliori e più adatti, perché non sognare un po’?

Su Amazon possiamo trovare tante guide di viaggio in Italia, in Europa e nel mondo, per scoprire le meraviglie del nostro pianeta, le città e i borghi più interessanti, con un occhio sempre all’enogastronomia locale. In aereo, in auto, in treno, anche in moto: ogni mezzo è buono per partire subito.

Ecco allora un bel regalo da farsi, una lettura nella quale è sempre piacevole perdersi per scoprire quali meraviglie il mondo ha in serbo per noi. Sperando di poter riuscire a partire per una di queste splendide destinazioni il prima possibile.

Meraviglie del mondo. 101 luoghi straordinari scelti da Lonely Planet Copertina flessibile – 14 ottobre 2021

Fonte foto da Amazon

La Lonely Planet propone la sua guida di viaggi “Meraviglie del mondo. 101 luoghi straordinari scelti da Lonely Planet”. La Bibbia dei viaggiatori ci porta a scoprire l’Antartide, la foresta amazzonica, le Cascate Vittoria, la Grande Muraglia e tantissime altre destinazioni da vedere nel mondo. Attrazioni che la natura ci regala ogni giorno e opere incredibili create dall’uomo, per scegliere la propria prossima vacanza con itinerari per tutti i budget, consigli, quando andare, dove dormire e cosa fare.

Italia in 52 weekend. Itinerari inconsueti tra natura, arte e tradizioni

Fonte foto da Amazon

Per chi vuole rimanere nel bel paese, ecco la guida “Italia in 52 weekend. Itinerari inconsueti tra natura, arte e tradizioni”. Dai borghi Walser al Monte Rosa, passando per la costa adriatica, il delta del Po, la Sicilia, gli eremi appenninici, l’isola di Procida. 52 idee di viaggio per andare alla scoperta dei luoghi meno conosciuti di tutte le regioni italiane, per ogni weekend dell’anno. Per chi vuole andare alla scoperta di un’Italia meno conosciuta magari dietro casa, per vacanze ideali con gli amici, in famiglia o da soli. Viaggi slow per rifarsi gli occhi con arte, storia, cultura, cucina, natura e molto altro ancora.

Mondo. Guida per viaggiatori

Fonte foto da Amazon

Usciamo dai confini del bel paese e apriamoci al mondo, con la guida per viaggiatori di Cesare Dapino. 40 anni di esperienze di viaggio sono riassunte in una guida che copre tutto il pianeta, una sorta di enciclopedia dalla A alla Z che racconta ogni paese del mondo con cartine dettagliate, informazioni da conoscere, immagini accattivanti, cose da fare e cose da vedere.

In viaggio tra i borghi d’Italia. Il fascino di 92 luoghi preziosi incastonati tra tutte le regioni, narrati da chi li vive e li ama

Fonte foto da Amazon

Ritorniamo in Italia, con un viaggio tra i borghi italiani, 92 luoghi da sogno presenti nelle regioni del bel paese, raccontati da chi li vive. Andrea Petroni cura un testo, disponibile nel formato con copertina flessibile o nel formato Kindle, per andare a fare un giro nei piccoli borghi che fanno bene agli occhi, al cuore, all’anima. Il prossimo viaggio potrebbe farci riscoprire il turismo slow di prossimità, per una vacanza in cui scoprire sempre più il bel paese.

Viaggi in moto

Fonte foto da Amazon

Sei un centauro? Ecco che la guida di Viaggi in moto è l’ideale per salire in sella e vivere ogni giorno un’esperienza unica. Il libro propone 30 itinerari per vacanze di ogni tipo, sia per interesse sia per durata e lunghezza. Le Alpi e le curve di montagna dell’alto Adige, i 4 valichi per arrivare a Bressanone, la tortuosa Costiera Amalfitana, il tour alla scoperta del Chianti, la via delle Castagne, i Colli di Jesi, i Sassi di Matera. La guida è realizzata in collaborazione con esperti del mondo delle due ruote e comprende itinerari, informazioni utili, descrizioni del tracciato stradale, cartine, luoghi da visitare, soste da fare e dove dormire.

Dove andare quando. La guida per pianificare il viaggio perfetto in ogni mese dell’anno

Fonte foto da Amazon

Se non hai idea di dove ti porterà il tuo prossimo viaggio ma sai già quando avrai le ferie, “Dove andare quando. La guida per pianificare il viaggio perfetto in ogni mese dell’anno” è il regalo che devi farti. 360 idee di destinazioni in tutto il mondo, raccontate e spiegate nei minimi dettagli, a partire dal periodo migliore dell’anno per visitarle. Il libro comprende grafici, schemi, foto, informazioni e consigli. Tra le guide di viaggio è la migliore se si sa il quando, ma non il dove.

Europa, dove andare quando. La guida per pianificare il viaggio perfetto in Europa in ogni mese dell’anno

Fonte foto da Amazon

Sulla falsariga del precedente, ma circoscritto al vecchio continente, ecco la guida di viaggi “Europa, dove andare quando. La guida per pianificare il viaggio perfetto in Europa in ogni mese dell’anno“, per conoscere il momento migliore per visitare ogni paese europeo. Il libro offre tante informazioni su centinaia di luoghi in Europa, scegliendo il mese migliore per poterne ammirare le bellezze. Non mancano infografiche, consigli utili e fotografie per ispirare i prossimi viaggi.

Speriamo che queste guide di viaggio possano ispirarti per le tue prossime vacanze!