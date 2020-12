L’Isola Bella di Taormina è un vero e proprio paradiso terrestre, un luogo meraviglioso tutto nostrano assolutamente da scoprire e da conoscere.

Isola Bella a Taormina: un paradiso italiano da conoscere

Il suo nome è Isola Bella, si tratta di una località incredibile, nonché uno dei luoghi più belli del nostro Paese, collegato alla terraferma da una sottile striscia di terra (da qui il suo nome) e che affaccia sulle acque cristalline del Mar Ionio.

Sono molte le persone che ogni anno raggiungono la regione italiana, e più precisamente Taormina, per scoprire i panorami mozzafiato che questa destinazione sa regalare.

Isola bella: come arrivare alla spiaggia più bella della Sicilia

La sua bellezza precede la sua fama, così questa destinazione nei pressi di Taormina con gli anni è divenuta meta imprescindibile del turismo balneare italiano e straniero.

Conosciuta anche come perla del mediterraneo, l’isola gode di una posizione geografica davvero fortunata. Qui la natura cresce rigogliosa ed è assoluta protagonista, non solo per il verde che caratterizza l’Isola Bella ma anche per il meraviglioso mare che circonda tutto intorno quella terra.

Arrivare sull’isola è possibile solo percorrendo la striscia di sabbia a piedi da Taormina. Il percorso è breve e molto suggestivo ed è percorribile sia nei giorni di alta che di bassa marea.

La nascita di un paradiso terrestre

Per scoprire la storia di Isola Bella dobbiamo tornare indietro nel tempo e, più precisamente, al 1806, anno in cui Ferdinando I di Borbone decise di donare il territorio a Taormina.

Alla fine dello stesso secolo però, il territorio fu acquistato da una nobildonna inglese e negli anni ha cambiato più volte proprietario fino a quando 1990 divenne proprietà dell’Assessorato dei Beni Culturali di Taormina.

Oggi Isola Bella è dichiarata riserva naturale e la sua gestione è passata nelle mani del Centro Universitario per la Tutela e la Gestione degli Ambienti Naturali e degli Agro-ecosistemi.