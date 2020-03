La fioritura dei ciliegi si ammira online A Washington DC la bloomcam riprende la meravigliosa fioritura dei ciliegi

Ora siamo nel pieno della stagione dei fiori di ciliegio, uno degli eventi più belli e attesi dalle persone di tutto il mondo. Tuttavia come sappiamo viaggiare ci è impossibile ma lo spettacolo che la natura ci regala non si è fermato. E ora possiamo guardarlo online attraverso le telecamere installate nei luoghi più beli del mondo.

Washington DC è la città tra le fortunate del mondo che diventano meravigliosamente colorate per alcune settimane quando fioriscono i fiori di ciliegio. Gli alberi al Jefferson Memorial e al National Mall Tidal Basin attirano di solito grandi folle, e il National Cherry Blossom Festival è costruito attorno al fenomeno annuale. Orde di visitatori arrivano per catturare immagini dei graziosi fiori rosa e bianchi e partecipare agli eventi di questo periodo. Purtroppo saranno in mollti a non poter ammirare la loro bellezza di persona quest’anno per le restrizioni di viaggio e i blocchi che sono attualmente in atto.

Le autorità hanno chiesto alla gente di rimanere a casa quest’anno e hanno chiuso un certo numero di strade, ponti e quartieri proprio per tenere lontane le folle. Tuttavia la natura non si è fermata, basta guardarci intorno per vedere come la primavera sta splendendo più bella che mai. Così il governo ha pensato bene di installare una bloomcam, una telecamere in grado di mostrare in diretta quello che sta accadendo in diretta. Così le persone potranno vedere i fiori di ciliegio sbocciare sul momento ma anche fare dei tour virtuali per i quartieri in fiore.

Ammirare i fiori di ciliegio è un‘usanza giapponese preziosa che di solito viene celebrata con rituali e festività. Quest’anno, i funzionari del governo hanno represso gli eventi per la paura di diffondere il virus. Hanno liberato le aree e stanno sollecitando le persone attraverso l’altoparlante di evitare di radunarsi in grandi gruppi per bere e fare picnic sotto gli alberi. La fioritura meravigliosa del Washington DC è visibile qui: bloomcam.