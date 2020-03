Le isole Cook sono incredibili. Ecco perché Il paradiso in terra esiste e si chiama Isole Cook

Composta da 15 minuscole isole e atolli che galleggiano sulle acque del Pacifico meridionale a circa 2.000 miglia a nord-est della Nuova Zelanda, la nazione delle Isole Cooks è riuscita a sfuggire alle masse, alle catene alberghiere e grattacieli. In molti affermano che sembra di stare alle Hawaii, 70 anni fa.

Queste isole mostrano un tipo di bellezza assolutamente surreale, un vero paradiso terrestre con le viste più belle del mondo. Se state quindi cercando una destinazione dove fuggire lontano da tutti, qualunque sia il motive le Isole Cook saranno il vostro rifugio nel mondo.

La bellezza senza eguali

In queste isole del sud pacifico di cose da fare ce ne sono tante, ma la prima è sicuramente quella di godersi il mare e la natura selvaggia e autentica. Potrete nuotare, fare snorkeling e immersioni per scoprire un mondo sottomarino fantastico. Le Isole Cook sono uniche, ognuna di essa presenta una caratteristica di isola oceanica, dalla classica isola montuosa a quella vulcanica a quella circondata da isolotti corallini.

Le isole sono abitate dalla comunità polinesiana e l’80% della popolazione nell’isola principale che è Rarotonga. Quindi partendo in esplorazione delle altre isole vicine potreste trovarvi davanti a scenari incontaminati quasi deserti.

L’assenza di turismo di massa

Qui non troverete folle né persone accalcate sulle incantevoli spiagge sia rocciose che sabbiose. Non c’è dubbio, le Isole Cook sono il posto sicuro dove parlare e nessuna barriera linguistica vi impedirà di trascorrere sul territorio una splendida vacanza, l’inglese infatti è ampiamente parlato qui.

Tuttavia potrete rispondere alle cortesie e alla gentilezza di proprietari di hotel e guide turistiche con alcuni dei termini più comuni delle Isole Cook, qualche esempio? Memorizzate queste tre parole kia orāna, aere ra e meitaki ma’ata che vogliono dire rispettivamente ciao, arrivederci e grazie.

La meraviglia della semplicità

Gli abitanti delle Isole Cook sono persone semplici così come è molto tranquillo il loro modo di vivere. Non hanno centri commerciali dove rifugiarsi nei weekend né alti grattacieli ma la vista del mare e gli incredibili prodotti ittici a km 0 li rendono felici, ogni giorno.

Raggiungere queste isole vi consentirà di entrare a contatto con un’esistenza semplice ma grandiosa nella sua meraviglia, autentica come non mai. Cibo fresco, mercati vivaci e cortesia ad ogni ora, queste sono le persone che abitano le Isole Cook e che sono pronte ad accogliervi in questo angolo remoto del mondo che è un vero paradiso.