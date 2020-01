Le migliori compagnie aeree del 2020 Quali sono le migliori compagnie aeree del 2020? Ecco la classifica da conoscere per prenotare i prossimi voli

Quali sono le migliori compagnie aeree del 2020? Cosa ne pensano dei voli che i viaggiatori hanno preso lo scorso anno? La classifica può essere molto interessante anche in vista delle prenotazioni dei prossimi voli che prenderemo per andare via per piacere o per lavoro.

eDreams, tra le agenzie di viaggi online leader in Europa, ha stilato la classifica delle migliori compagnie aeree al mondo, seguendo le recensioni di più di 70.000 passeggeri che hanno viaggiato dal 1 novembre 2018 al 31 ottobre 2019 tramite il portale. Tanti i fattori presi in considerazione per la valutazione finale:

check in

servizio a bordo dell’aereo

rapporto qualità prezzo del biglietto

comodità dei posti a sedere

condizioni degli aerei

intrattenimento a bordo

In prima posizione troviamo la Emirates, eletta come la miglior compagnia aerea al mondo. La compagnia battente bandiera di Dubai sorpassa la Turkish Airlines, attestandosi in prima posizione. La compagnia turca è stata prima per due anni, ma adesso deve accontentarsi del terzo posto. In seconda posizione troviamo la Qatar Airways, che l’anno scorso non era nemmeno in classifica: tutto merito del piano di investimenti che ha permesso di ampliare le destinazioni offerte, aumentando le frequenze di quelle già battute ed estendendo il sedile Business Class Qsuite a più rotte.

Ecco la top ten del 2020:

Emirates Qatar Airways Turkish Airlines Thai Airways International Azul Linhas Aereas Brasileiras Aeromexico Luxair Aegean Airlines Swiss International Air Lines Etihad Airways

Se consideriamo la classifica delle migliori compagnie aeree secondo i viaggiatori italiani, anche in questo caso Emirate è prima, seguita da Turkish Airlines, com’era l’anno scorso, e da Klm Royal Dutch Airlines, compagnia di bandiera dei Paesi Bassi. L’unica compagnia aerea italiana presente è Alitalia, che però è solo in sesta posizione.