L’Italia nel mondo: “Siamo tutti italiani” Il mondo si tinge dei colori della nostra bandiera a dal globo arrivano video di solidarietà "Forza Italia".

Dalla Cina alla California i video della popolazione di questi territori sembrano parlare tutti la stessa lingua, la nostra. Perché mentre il nostro bel Paese di prepara a vivere una delle crisi sanitarie più grande di tutti i tempi, nessuno ci ha lasciato da soli. Lo dimostra in primis la solidarietà degli stessi italiani che, nonostante siano separati da distanze , sono più vicini che mai attraverso appuntamenti quotidiani canori da un balcone all’altro, dirette sui social network e video chiamate puntuali a ora della cena.

Ma noi italiani, non siamo soli. La solidarietà dal resto del mondo è tanta, primi fra tutti i cinesi che non solo ci hanno mandato messaggi di forza e coraggio al grido di andrà tutto bene, ma si sono attivati affinché le loro conoscenze sul campo del Coronavirus arrivassero a noi attraverso un’equipe di medici esperti che attualmente sono in Italia al fianco dei nostri medici per cercare una cura contro il virus.

Li ha seguiti poi la California, diverse persone unite per esprimere il grande amore che nutrono nei confronti dell’Italia “vi amiamo” dicono e aggiungono che sono con noi, anche a distanza. Ma la vicinanza al nostro Paese ha una portata mondiale e chi non si è espresso attraverso video e parole lo ha fatto illuminando i suoi più importanti monumenti per mandare un messaggio forte e chiaro: Italia ce la farai.

Da Dubai a Tokio, passando per Israele fino a Sarajevo, i Governi del mondo hanno deciso di esprimere la loro vicinanza e solidarietà in un periodo così difficile illuminando con i colori della nostra bandiera i monumenti storici, culturali e simbolici del Paese. Così in questo momento storico dove non possiamo viaggiare se non virtualmente, la nostra presenza nel mondo si fa più forte che mai.

Il mondo si tinge di tricolore e le azioni di solidarietà e amicizia arrivano dritte nei nostri cuori perché mai come ora ci sentiamo davvero cittadini del globo. Anche se ci ritroviamo ogni giorno nella solitudine apparente delle nostre case ora sappiamo di far parte di qualcosa di grande e di immenso, come se fossimo in qualsiasi parte del mondo. Adesso.