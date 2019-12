Oroscopo del Viaggiatore 2020 Oroscopo del Viaggiatore 2020: ecco segno per segno come sarà l'anno nuovo di ognuno di noi

Oroscopo del Viaggiatore 2020, come sarà il prossimo anno per chi ama viaggiare? A fine anno, oltre a fare un bilancio di come è stato il vecchio, si ripongono speranze in quello nuovo che sta arrivando. Passaporto in mano, dove ci porteranno le stelle?

Trainline, app indipendente per viaggiare in treno e pullman in Italia e in Europa, e l’astrologo Simon & The Stars hanno realizzato un oroscopo 2020 speciale a tema viaggio. Segno per segno, ecco le destinazioni da non perdere.

ARIETE (dal 21 marzo al 20 aprile)

Il 2020 sarà un anno in cui camminerete con passo sicuro perché è l’anno della consacrazione. Attestati di stima a scuola, al lavoro e nella vita vi faranno compagnia, insieme all’ambizione di farcela. “Insomma, in questo 2020 che somiglia ad una “laurea” in una vita più adulta, non posso che consigliarti come meta di viaggio la città che più di tutte rappresenta la formazione universitaria: PISA. E chissà poi che qualcuno non prenda la lode scoprendo la formula che tiene in piedi la Torre”.

TORO (dal 21 aprile al 20 maggio)

Carpe diem è il vostro motto di quest’anno. Lasciate la vostra comfort zone e andate alla scoperta del mondo e di chi siete davvero. Sarà una vera e propria rivoluzione. “Quasi come quella francese. Per questo non posso che consigliarti come meta di viaggio una città come PARIGI. La testa rimane sul collo, ma più riuscirai a girarla in direzioni diverse dal solito, maggiori saranno le occasioni che potrai vedere… e afferrare!”.

GEMELLI (dal 21 maggio al 21 giugno)

Dopo anni di sospensione, ecco che ora troverete il vostro posto e la risposta a tutte el voste domande. Sarà un anno di grandi cambiamenti, di entusiasmo, di idee. “Perché non farsi un giro a MARSIGLIA? La città-porto della Francia multietnica è pronta ad ispirare colori e tendenze di questa tua nuova rinascita”.

CANCRO (dal 22 giugno al 22 luglio)

L’anno inizierà con una grande battaglia, cercherete di prendere quello che è vostro, ma da metà anno sarà tutto un crescendo di nuove emozioni. Anche in amore. La meta ideale non può che essere VERONA. “Lì, le promesse sono eterne. Facciamo un (ultimo) tentativo?”.

LEONE (dal 23 luglio al 23 agosto)

Nel 2020 dovrai organizzare ogni aspetto della tua vita, preparare a cambiare in ogni ambito, cercare nuovi stimoli e anche nuovi finanziamenti per poter far decollare le idee che ti frullano per la testa. “Come vedi, è un 2020 impegnativo ma anche molto costruttivo se – al netto dell’ansia – riesci a mettere i tasselli nel posto giusto. La vita è un business, come la classe che puoi scegliere per raggiungere MILANO, la meta che ti consiglio per i tuoi viaggi. Una città in continua evoluzione che cresce “in altezza”, come il grattacielo di certezze che stai per costruire nel tuo 2020”.

VERGINE (dal 24 agosto al 22 settembre)

Preparatevi a partire per luoghi sconosciuti e inaspettati e a fare un carico di novità, a patto di essere audaci e creativi. “In questo 2020, metti da parte il tuo innato ordine per le cose, le tue censure, e sii più aperto al mondo. E solare. Come la gente di NAPOLI, la città che ti suggerisco come meta di viaggio per il nuovo anno. In mezzo ai suoi mille sapori, ti renderai conto che quella genialità creativa fa parte anche del tuo DNA. Basta assaggiare una Margherita, e sei nel mood”.

BILANCIA (dal 23 settembre al 22 ottobre)

Questo è l’anno in cui riprendersi la felicità che ti spetta. Dovrei prendere quello che ti fa felice e che desideri. In ogni ambito della vita. “Quando una luce come la tua si espande, ha bisogno del giusto “lido”: un tappeto rosso ti attende a VENEZIA, la meta ideale per il tuo 2020. Per sentirti di nuovo protagonista, e ritrovare la bellezza nei tuoi occhi”.

SCORPIONE (dal 23 ottobre al 22 novembre)

Errare è umano e perdonare è divino, ce la puoi fare Scorpione. Lascia andare rabbia, dolori, nemici, eventi traumatici e abbraccia il nuovo te. “Insomma, questo è un anno catartico che ti insegnerà a trasformare in “luce” tutto ciò al momento appare oscuro. Quale migliore occasione, allora, se non quella di visitare la Città delle Luci? Nel 2020 la tua meta è LIONE: gli edifici storici, i mercatini, le strade… tutto è un tripudio di colori. Prendi fiato e immergiti: questo è il tuo battesimo ad una nuova vita”.

SAGITTARIO (dal 23 novembre al 21 dicembre)

Andiamo a prenderci il nostro posto nel mondo. Il 2020 sarà un anno di rivincita durante il quale togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Andrà anche bene dal punto di vista economico: “Se il Sole ha il colore dell’oro, tu quest’anno vuoi essere abbagliato: le finanze prima di tutto, per i progetti personali e di coppia. Chissà che un giro a ZURIGO, la città della finanza e delle opportunità, non sia il tuo quadrifoglio fortunato per il 2020”.

CAPRICORNO (dal 22 dicembre al 20 gennaio)

La magia caratterizzerà il vostro 2020 e sarete in grado di vedere la vostra nuova vita. “Non tutti capiranno cosa sta accadendo. L’importante però è che tu ti riconosca. Che ti senta unico, e speciale. Proprio come Harry Potter. Forse Hogwarts è un po’ complicata da raggiungere, ma vorrei che anche tu quest’anno vivessi le atmosfere di una città altrettanto magica come TORINO, la meta che ti dedico per il tuo 2020. È il modo migliore per smettere di sognare… e iniziare a crederci!”.

ACQUARIO (dal 21 gennaio al 19 febbraio)

Nel 2020 potrete riprogrammare la vostra vita, tenendo i sì e allontanando i no. Sarete molto intraprendenti. “Tra ristrutturazioni, compravendite e “rivoluzioni” familiari. Insomma, questo è un 2020 di riscoperta! Come quando si esce di casa e si fa una prima esperienza fuori sede: BOLOGNA, ad esempio, è la città perfetta (e la meta che ti suggerisco) per sentirti di nuovo giovane, uno studente a cui nessuna esperienza è preclusa. E che sa, in fondo, che in questa vita tutto è possibile. Anche tirare avanti fino a notte fonda”.

PESCI (dal 20 febbraio al 20 marzo)

Il 2020 sarà un anno poetico, un po’ naif, che vi porterà a una meta che vi farà sentire un po’ royal. Dovrete fare grandi scelte. “In fondo, solo i grandi sovrani sanno fare delle grandi scelte. E tu, quest’anno, devi imparare ad usare il tuo scettro. Chissà che in tema di regalità non possa esserti di ispirazione una città come VIENNA, la meta che ti consiglio per il nuovo anno. Una città elegante, maestosa, dove c’è spazio però anche per la poesia del sogno. Proprio come il tuo 2020”.