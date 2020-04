Perché è sempre un buon momento per visitare le Canarie Lì, sulle isole dove è sempre Primavera. Ecco i motivi per raggiungere le Canarie tutto l'anno

Le isole Canarie sono incredibili e non c’è un momento unico e preciso per raggiungerle perché ogni periodo dell’anno è perfetto. Ecco perché una vacanza sulle isole spagnole è sempre una buona idea.

È sempre Primavera

Le Canarie hanno la caratteristica di avere un clima temperato tutto l’anno, perfetto anche per chi d’estate cerca una destinazione dove non fa troppo caldo. In inverno, la temperatura media è di circa 20 gradi centigradi e le precipitazioni sono molto scarse. Un clima perfetto per fare turismo e scoprire la natura vulcanica che contraddistingue l’arcipelago.

Il sole è assicurato

Le oltre 3.000 ore di sole annuali assicurano giornate piene di luce tutto l’anno. Pochi, pochissimi rovesci caratterizzano i mesi di Dicembre e Gennaio ma per il resto c’è quasi sempre il sole, che è la migliore compagnia per godersi rilassanti giornate in spiaggia.

Viaggiare leggeri

Anche se si parte in inverno non si avrà mai bisogno di sciarpe e cappotti per raggiungere le Canarie. E se dimenticate il costume da bagno niente paura, la moda mare sull’arcipelago spagnolo è piuttosto rinomata.

Tantissime attività

Visite culturali, degustazioni di vini, degustazioni gastronomiche, itinerari guidati, passeggiate a dorso di un cammello, avvistamento di cetacei, feste notturne. Insomma alle Isole Canarie non ci si annoia mai.

Una natura unica

Dalle distese selvatiche come il Parco Nazionale di Garajonay, a La Gomera, o il Bosco dei Tigli, a La Palma, ai paesaggi desertici vicino al mare, come il Parco Naturale delle Dune di Corralejo, a Fuerteventura, o l’emblematica spiaggia di Maspalomas, a Gran Canaria. La diversità naturale delle Canarie include spazi sorprendenti per la loro origine vulcanica, come il Parco Nazionale di Timanfaya, a Lanzarote; la vetta più alta della Spagna (il Teide, a Tenerife) e spettacolari belvedere, come a El Hierro, ad esempio.