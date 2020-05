Torneremo a viaggiare in Italia. Ecco dove Ci sono le città e poi ci sono quei piccoli gioielli del nostro belPaese tanto amati, quanto visitati.

Quest’estate tutto si svolgerà all’insegna della staycation, ovvero la vacanza in città o nei dintorni per scoprire, di nuovo, i luoghi che bene conosciamo, ma con altri occhi, quelli dei turisti. Prediligeremo biciclette e passeggiate a piedi, per percorrere ed esplorare in maniera inedita le vie che abbiamo sempre abitato.

E se ci si vuole spingere un po’ più in là? Certo si può fare, ma siamo sicuro, che questa estate, il tesoro più grande da scoprire sarà proprio quello della nostra Italia. E quali destinazioni migliori se non quelle più amate e visitate di sempre? Scopriamole insieme.

Roma

Anche se negli ultimi anni il turismo nella Capitale ha subito una leggera ma significativa flessione negativa, una visita alla città eterna merita sempre di essere programmata. Non è un caso se, milioni di turisti, provenienti da ogni parte del mondo, giungono in Italia per scoprire la capitale. Le attrazioni di Roma non sono quantificabili perché tra opere d’arte, monumenti e rovine antiche c’è davvero un mondo da scoprire.

Venezia

Romantica come poche, bella da togliere il fiato: lei è Venezia, la città degli innamorati per antonomasia. Che la laguna sia uno dei posti preferiti dai turisti è fuori dubbio, tanto che negli ultimi anni, la città di è trovata a combattere lo spettro dell’overtourism. Ma questo potrebbe essere un buon momento per visitarla e riscoprirla.

Cavallino-Treporti

Restiamo ancora nei dintorni di Venezia, per scoprire Cavallino-Treporti! Questa piccola città si trova al centro della laguna veneziana ed è caratterizzata da un paesaggio sicuramente straordinario.

Lignano Sabbiadoro

Una delle mete preferite dei vip, e a guardare la sua bellezza, non stupisce la scelta. Siamo a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, una delle destinazioni più frequentate da sempre.

Cervia

Sulla riviera romagnola, insieme a Cesenatico, Comacchio e Bellaria Igea Marina, Cervia ha conquistato col tempo un posto d’onore nel turismo estivo della riviera. Mare, sole, divertimento a più non posso, rendono la città una delle destinazioni più amate di sempre.

Napoli

La città del sole e del mare non ha certo bisogno di presentazioni. Il fascino senza tempo di Napoli è in grado ogni anno di attirare milioni di turisti. I suoi paesaggi mozzafiato rientrano sicuramente tra gli scenari più fotografati e amati del mondo.

Amalfi

Siamo sulla costiera amalfitana, una delle aree geografiche più visitate in Italia da turisti di tutto il mondo. Chiunque sia alla ricerca della Dolce Vita arriverà qui, dove poeti, scrittori e attori, si sono lasciati incantare dai panorami mozzafiato.