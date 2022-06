Trolley da cabina, i 5 modelli migliori online

I trolley da cabina devono avere delle dimensioni standard per poter essere accettati dalle principali compagnie aeree. Quali sono i modelli migliori da comprare online, seguendo le recensioni degli utenti che li hanno acquistati e li hanno anche utilizzati per i voli in aereo in giro per il mondo?

Un trolley da cabina è sempre utile. Sia per chi vuole viaggiare leggero o non vuole sborsare soldi ulteriori per imbarcare il bagaglio da stiva, sia per chi viaggia magari con i bambini e ha bisogno di tutto il necessario per rendere il volo il più tranquillo possibile.

Le valigie con le ruote da 55 centimetri sono la soluzione ideale anche per viaggi con altri mezzi di trasporto, perché compatti e abbastanza capienti per contenere tutto il necessario da portarsi in vacanza. Sicuramente sono la scelta perfetta per ogni viaggio.

Su Amazon possiamo trovare tanti trolley da viaggio per bagaglio a mano dei migliori marchi e anche con design originali. Possono diventare delle perfette idee regalo da fare e da farsi in ogni occasione, per poter avere sempre con sé la valigia giusta.

Ecco la nostra selezione di 5 trolley da viaggio che puoi acquistare comodamente online.

Bugatti Galatea, Trolley per bagaglio a mano. Dimensioni: 55 centimetri, 38 litri, con quattro ruote – Taglia S, colore rosso

Lo store di Bugatti su Amazon propone Galatea, il trolley da viaggio ideale per il bagaglio a mano. Disponibile anche in altre misure, per un set completo di valigie per i tuoi viaggi, questo modello misura 55 cm, con una capacità di 38 litri. La valigia piccola permette di partire per viaggi di breve durata e si può usare come trolley da cabina in aereo (controllare sempre bene le indicazioni prima di arrivare in aeroporto con i bagagli). La chiusura è a cerniera, con lucchetto a combinazione TSA.

Dispone di un guscio rigido in ABS e policarbonato di alta qualità, robusto, resistente, duraturo nel tempo. Con quattro ruote doppie girevoli a 360° sarà facile trasportare il bagaglio a mano ovunque. La maniglia telescopica, la maniglia superiore e la maniglia laterale garantiscono la massima praticità d’uso, così come lo scomparto interno con divisori a cerniera lampo e cinghie incrociate.

Tokyoto, Valigia rigida Japan Doll per ragazze e bambine, con 4 ruote con movimento a 360°, perfetto per voli Ryanair, Easyjet, Vueling. Dimensioni: 55x40x20cm

Lo store di Tokyoto propone, invece, la sua valigia rigida Japan Doll, disponibile anche con altri motivi. Il trolley è accettato in cabina dalle compagnie aeree Ryanair, Easyjet, Vueling, ma anche da tutte le altre, visto che, comprese le ruote, la valigia misura 50x35x20 cm. Il trolley ha una serratura TSA Combination Lock e la garanza del prodotto è di due anni. La valigia è leggerissima, leggera e resistente, con 4 ruote che girano a 360 gradi. I materiali di realizzazioni sono policarbonato e ABS, mentre all’interno c’è una pratica fodera con divisorio a scompartimenti.

Puoi acquistare solo la valigia o la valigia con il caricatore per cellulari integrato all’interno. Possiamo trovare uno slot per un caricabatterie powerbank portatile, così da avere sempre i nostri device con te.

Eastpak Tranverz S, Valigia da viaggio, dimensioni: 51 cm, 42 litri di capienza. Trolley grigio Black denim

Da Eastpak ecco il trolley da cabina morbido, con misure ideali per tutte le principali compagnie aeree. Realizzato in nylon al 60% e poliestere al 40%, dispone di un doppio scomparso con chiusura a zip, cinghie di compressione per tenere tutto in ordine e ruote scorrevoli. Le misure sono le seguenti: altezza 51 cm, larghezza 32.5 cm, profondità 24 cm.

Il trolley è disponibile in grigio, blu, denim, grigio chiaro, rosa, rosso, verde, viola, nero e giallo, nero e blu e anche con tanti motivi diversi.

Aerolite trolley leggerissimo in guscio rigido con 4 ruote ideale come bagaglio da cabina e a mano, omologato a bordo con Ryanair, EasyJet, Alitalia, Air Italy, Wizz Air e altre compagnie aeree. Rosa floreale

Lo store di Aerolite su Amazon, invece, propone il suo trolley leggerissimo con guscio rigido e quattro ruote, omologato per le principali compagnie aeree. Leggero e resistente, il guscio è in policarbonato. Ha delle cinghie interne, dei divisori per tenere tutto in ordine, tasche per le scarpe, quattro ruote con manovrabilità a 360 gradi e doppio tubo retrattile con maniglia a scomparsa. Dispone anche di lucchetto con triplice combinazione. La garanzia è di 5 anni.

Il trolley è disponibile in un bel rosa floreale, con le seguenti dimensioni totali: 55x35x20cm. Pesa 2.5 kg e ha una capacità di 35 litri.

Travelite, Valigia a mano a 2 Ruote conforme alle dimensioni standard del bagaglio a mano da cabina, Trolley semirigido con dimensioni: 53 cm, 37 litri

Infine, lo store Travelite su Amazon propone il suo classico modello di valigia a mano con due ruote, ideale come bagaglio a mano da cabina per i principali voli in tutto il mondo. Disponibile anche in altre misure, per fare un set completo, il trolley è acquistabile in rosso, nero e blu marine. Realizzato in poliestere, dispone di una serratura con chiave. Robusta e duratura nel tempo, la valigia ha delle cinghie elastiche, uno scomparto per la biancheria e due tasche esterne aggiuntive. Le ruote sono molto resistenti e un manico telescopico in metallo leggero retrattile consente il trasporto in ogni condizione.

Le dimensioni della valigia piccola sono: 53 x 37 x 20 cm. Quindi sono conformi alle dimensioni standard del bagaglio a mano da cabina IATA. La capacità è di 37 litri, mentre il peso da vuoto 3.2 kg.

Non solo trolley da viaggio, ci sono anche tanti borsoni per i tuoi viaggi: