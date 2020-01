Viaggi 2020, le 52 mete consigliate dal New York Times Viaggi 2020, tra le 52 mete consigliate dal New York Times ci sono anche tre tappe imperdibili in Italia: ecco quali sono

Come ogni anno il New York Times ha stilato l’elenco delle mete di viaggio del 2020. Ben 52 luoghi da visitare nei prossimi mesi. E nella classifica spuntano anche tre mete italiane, due regioni e una città, che secondo il giornale a stelle e strisce sono assolutamente da visitare nel corso dell’anno che è appena iniziato.

Sicilia

La prima meta italiana è al settimo posto. È la Sicilia, scelta per la sua svolta green, per il suo turismo sostenibile promosso anche tramite l’app EtnAmbiente, per aiutare locali e turisti a fotografare e denunciare cosa non va per rendere l’isola sempre più bella. Ma l’isola italiana è anche presente grazie alle sue tradizioni culinarie e alla presenza dell’Etna.

Molise

Ma esiste o non esiste? I giornalisti del New York Times invitano tutti ad andare a scoprire questa splendida regione italiana. Qui possiamo ammirare insediamenti romani, una costa incontaminata sull’Adriatico, montagne, castelli, luoghi da scoprire rigorosamente a piedi, senza dimenticare che a Natale durante la festa della Ndocciata si accendono torce in città per celebrare l’evento, mentre in primavera sono tanti gli appuntamenti imperdibili con la tradizione.

Urbino, Marche

Dopo due regioni, una città, che quest’anno celebra il 500esimo anniversario della morte di Raffaello, uno dei più grandi pittori del Rinascimento. Un m otivo in più per scoprire questa perla!

