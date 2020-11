E se l'aereo diventasse il luogo del tuo riposo? Ecco qualche dritta per farlo funzionare

Sedili scomodi, chiacchiericcio delle persone, ansia per il viaggio: dormire in aereo a volte sembra proprio un’impresa.

Ma quando il volo è lunghissimo e le ore del viaggio sembrano non terminare mai come possiamo ottimizzare quel tempo? Semplicemente riposando. Ecco come.

Dormire in aereo: tutti i metodi per farlo nel migliore dei modi

Lo sappiamo, un volo di lungo chilometraggio può diventare davvero molto stressante. Tra sedili scomodi, spazi stretti e bambini urlanti, quello di dormire in aereo sembra un sogno utopico destinato a non realizzarsi mai.

Perché neanche il miglior cuscino da viaggi può diventare la soluzione se il contesto è dei più stressanti. Ma attenzione, ci sono alcuni consigli che vogliamo darvi per rendere meno stressante il vostro viaggio e per approfittare di quelle lunghe ore per riposarvi, almeno un po’.

Metodi testati e comprovati per un volo aereo davvero sereno

Innanzitutto è importante salire in aereo con la giusta forma mentis allontanando lo stress e l’ansia, i due più grandi nemici del riposo. Per mettere il cervello in modalità offline portate a bordo alcune oggetti della vostra quotidianità, come il cuscino, la mascherina o un antistress.

Se la vostra intenzione è quella di dormire in aereo o comunque riposarvi, portate con voi solo l’essenziale: lo spazio è già ridotto, meglio quindi cercare di ricavare il più possibile una comfort zone senza oggetti o accessori che possano minare lo spazio.

Una coperta, un libro e persino la tisana: ecco tre elementi della quotidianità che non dovrebbero mai mancare a bordo. Si tratta di strumenti necessari per il riposo e che vi aiuteranno a dormire in aereo.

Se tutte queste cose sembrano funzionare e sentite che state per scivolare nel mondo dei sogni, pazientate ancora un attimo e assicuratevi che la vostra posizione sia corretta. Addormentarsi con la testa piegata da una parte o dall’altra vi farà svegliare in maniera brusca con un gran bel mal di collo: meglio prevenire che curare!