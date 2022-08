Zaino termico, i migliori per i pranzi al mare

Lo zaino termico è un accessorio indispensabile per andare al mare e pranzare con pasti al sacco freschi e golosi, da mantenere sempre alla giusta temperatura, anche quando fuori il termometro raggiunge livelli davvero impressionanti.

Su Amazon possiamo trovare i migliori modelli di zaino termico ideali non solo per il mare, ma anche per la montagna, per viaggi lunghi in autobus, in treno, in auto oppure semplicemente per i tuoi pic nic, per mantenere al fresco tutto il cibo e tutte le bevande che hai deciso di portare con te.

Ecco la nostra selezione di zaini termici da avere sempre con sé per ogni tua necessità.

Apollo Walker – Zaino da picnic per 4 persone, con coperta e set da tavola (rosso)

Lo store di Apollo Walker propone il suo zaino di cotone per pic nic di altissima qualità, con cinghie imbottite per il massimo comfort e scomparti multipli per tenere tutto in odine. Include un tagliere, un apribottiglie, un coltello per formaggio, 4 piatti piani, 4 tovaglioli di cotone, 4 posate per mangiare, 2 set di sale e pepe. Ed è incluso anche un portabottiglie rimovibile e una coperta per fare pic nic.

Tourit, Zaino termico, Frigo da 28 litri, Borsa termica porta pranzo per campeggio, picnic e molto altro ancora

Lo store di Tourit presenta il suo zaino termico in grigio e in nero in materiale di alta qualità, per mantenere il cibo caldo o freddo per 16 ore. Una borsa di grandi capacità, può arrivare a contenere fino a 30 lattine. Ha una tasca principale, due laterali in rete, due frontali con cerniera per gli utensili, una con cerniera in alto, oltre a una tasca in rete e a un apri bottiglia.

Hap Tim, Zaino da picnic per 2 persone con due scomparti isolati, portabottiglie da vino, coperta in pile, set di posate, perfetto per spiaggia, barbecue, pic nic

Il brand Hap Tim, invece, presenta lo zaino attrezzato per due persone, con tre scomparti freddi e refrigeranti, a tenuta stagna. Dispone di un portabottiglie laterale, per uno zaino da pic nic ergonomico, pratico, comodo e confortevole. Il materiale di realizzazione è il poliestere con rivestimento posteriore in PU impermeabile.

Aoresac, Zaino termico da 18 litri, Borsa termica porta pranzo anche per la spesa, grande frigo termico per picnic, barbecue, campeggio, da viaggio

Il brand Aoresac propone il suo zaino termico da pic nic, impermeabile, duraturo nel tempo, con tanti utili scomparti. La capienza è di 18 litri: potrebbe anche contenere fino a 30 lattine da tenere sempre al fresco.

Borsa da pranzo termica grande, per pic nic, con tracolla regolabile, Kit per il pranzo da campeggio, per il barbecue, per il mare, Capacità 18 litri

Il brand Upstartech, infine, propone la sua borsa termica con tracolla regolabile e kit per il pranzo, da 18 litri. Dispone di due sezioni utili per tenere separatamente gli oggetti caldi e freddi e una piccola sezione è ideale per piccoli snack.

