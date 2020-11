Vuoi capire cosa pensa il tuo cane quando di guarda? Ecco 10 modi che usa per cercare di comunicare

10 modi con cui il tuo cane ti dice a cosa sta pensando. Sapevi che i lupi e i cani selvatici non comunicano spesso abbaiando in natura? Sembra proprio che l’abbaiare sia una forma di comunicazione che i cani usano solo con gli esseri umani. Così come altri comportamenti. Nell’articolo di oggi, abbiamo elencato alcuni modi grazie ai quali puoi imparare a capire cosa vuole dirti il tuo amato amico a quattro zampe.

10 modi per capire un cane

Occhi aperti e fissi su di te. Cosa sta pensando Fido? Sta cercando la tua attenzione. È molto probabile che sia di buon umore. Vuole trascorrere un po’ di tempo con te o vuole una tua coccola!

Lo sbadiglio. Nei cani, lo sbadiglio può essere segno di disagio. Se lo fa quando siete fuori, magari in mezzo alla gente, vuol dire che il tuo cane vuole semplicemente tornare a casa. Almeno che non sbadiglia dopo di te! In questo caso, vuol dire che lo hai contagiato!

Si lecca la faccia. Quando un amico a quattro zampe si lecca la faccia, di solito è perché si sente sotto pressione, nervoso o stressato. L’alternativa è che ha qualcosa di gustoso che gli è rimasto intorno alla bocca!

Coda abbassata e scodinzolante. Il cane è fermo e calmo, eppure la sua coda è bassa e scodinzola lentamente. Cosa vuol dire? Sta semplicemente aspettando che tu decida cosa fare dopo. D’altronde sei tu il capo!

Coda tremante verso l’alto. Il tremore viene solitamente associato alla paura, ma non è questo il caso. Solitamente vuol dire che il cane cerca di prendere l’iniziativa. Cosa che un proprietario non deve permettere. Ma non perché il cane sia cattivo, ma perché è così che deve funzionare il vostro rapporto.

Zampa in alto. Il tuo cane vuole chiederti qualcosa! Ha fame, voglia di un dolcetto o magari ha sete. È compito tuo controllare che abbia tutto il necessario e cercare di capire cosa vuole dirti.

Pancia in su. Quando il cane si sdraia accanto a te con la pancia in su e le zampe rivolte verso l’alto, vuole mostrarti che si fida di te. E naturalmente, attende che gli massaggi la pancia!

Altri segnali di Fido

Mostra i denti senza ringhiare. Cosa vuol dire? Il tuo amico a quattro zampe sta proteggendo qualcosa. In quel momento è possessivo verso un gioco o altro. Se mostra questo comportamento, è bene chiedere consiglio ad un esperto.

Nasconde la coda. Quando un cane nasconde la coda tra le zampe, ha paura di qualcosa. Può trattarsi di una persona estranea o di un altro animale. Il tuo compito è quello di capire la fonte della sua paura e di allontanarlo da essa.

Strizza gli occhi e sbatte le palpebre. Il tuo cane vuole giocare! Se mostra troppo spesso questo comportamento, è bene che tu chieda consiglio al veterinario e gli faccia controllare la cataratta, soprattutto se si tratta di un cane anziano.