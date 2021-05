11enne compie un lungo viaggio per salvare la sua cagnolina

Una ragazzina 11enne con la sua cagnolina ha dato una lezione di vita a tutti quanti, con un gesto che ha commosso tutta la rete e tutti i social. L’adolescente ha intrapreso un lunghissimo viaggio per poter salvare la sua adorata cucciolotta. E ha anche insegnato una cosa fondamentale a chi si prende con troppa leggerezza cura di un animale domestico.

A soli 11 anni la piccola mamma umana di Lucy ha dato una lezione a tutti quanti. Il cane meticcio ha affrontato diverse gravidanze, ma purtroppo nessuno dei suoi cuccioli è sopravvissuto. Se non fosse stato così, oggi avrebbe avuto 26 figli da diverse cucciolate.

La maternità è un’attività rischiosa per la pelosetta, che potrebbe anche rischiare la sopravvivenza stessa. La piccole ragazzina sapeva quale tortura fosse per Lucy portare a compimento un’altra gravidanza del genere. Pur non avendo nozioni mediche e scientifiche, è coscienziosa.

La piccola proprietaria quando ha saputo di una giornata di sterilizzazione gratuita nella sua comunità, ha subito colto l’occasione al balzo. Voleva che Lucy non soffrisse più, anche se questo voleva dire fare chilometri a piedi per portarla, perché non aveva altri mezzi.

La sterilizzazione può essere un procedura costosa e lei non aveva i mezzi. Così ha creato un carrellino di fortuna per arrivare fino alla clinica e soprattutto riportare indietro Lucy, dopo l’anestesia e l’operazione, per non farla affaticare.

11enne con la cagnolina commuove tutti quanti per la sua determinazione

L’operazione di sterilizzazione ha avuto successo e la sua proprietaria ha riportato Lucy a casa con il carrello, perché la cagnolina non ce l’avrebbe fatta da sola.

Lucy pesa 50 chili e la ragazzina ha compiuto un vero e proprio miracolo, come ha raccontato l’utente di Facebook, Griselda Silva Miranda, che ha deciso di condividere con il resto del mondo la loro incredibile storia d’amore.