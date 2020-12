12 cose che i proprietari di cani fanno ma non dicono

Proprietari di cani, quali sono quelle cose che fanno di continuo ma non ammetteranno mai di esserne capaci? Ci sono alcune piccole abitudini che, chissà perché, i migliori amici bipedi di Fido non hanno il coraggio di confessare. Mantenere il segreto è il loro obiettivo, anche se in realtà scoprirli non è difficile.

Tutti i proprietari di cani sono pazzi per i loro amatissimi animali a quattrozampe. E ogni tanto ci comportiamo in modo un po’ strano, non è vero?

Per loro faremmo di tutto. E a volte siamo disposti a passare anche un po’ per pazzerelli, soprattutto agli occhi di chi non ha mai vissuto con un animale domestico.

Chi non ha avuto la fortuna di crescere o condividere casa e vita con un cane, non sa cosa vuol dire avere la loro compagnia. Ogni giorno, fino all’ultimo.

E non sanno nemmeno cosa voglia dire essere amati in modo incondizionato. Loro lo faranno in ogni caso, perché i cani sono i migliori amici dell’uomo. Uomini e donne che a volte hanno abitudini davvero bizzarre.

Cosa fanno di così strano i proprietari di cani con i loro pets?

Danno un sacco di strani soprannomi ai loro cani. Parlano ai loro cani come se fossero dei neonati. I proprietari si definiscono come mamma o papà di quei cuccioli pelosi. E poi si fanno sbavare su tutto il vio. Del resto sono o non sono i loro bacini? Cuociono bisscotti per cani fatti in casa. Prodotti da forno fatti con amore appositamente per il cucciolo di casa. Prendono in braccio i loro cani. Anche se sono di taglia grossa. Trovano dei modi assurdi per introdurli di nascosto in luoghi in cui non sono ammessi i cani. Danno da mangiare al cane cibo di sottobanco, quando non dovrebbero. Il cibo umano spesso non fa bene ai cani. Ordinano cibi speciali al ristorante per loro. Dormono con il cane nel letto Avere conservazioni con Fido. Trovare delle scuse per rinunciare ad appuntamenti presi solo per stare insieme al proprio cane.

E tu cosa fai di bizzarro con Fido, ma non lo confesseresti mai nemmeno sotto tortura?