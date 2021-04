13 modi per aiutare il cane ansioso dal veterinario

Alzi la mano chi ha un cane ansioso quando si tratta di andare dal veterinario. Ci sono cuccioli coraggiosi che sono ben felici di andare a trovare il loro amico medico, mentre altri al solo sentirlo nominare si fanno prendere letteralmente dal panico. Oggi ti sveliamo 13 modi per calmare Fido quando è in ansia a causa della visita veterinaria.

Fonte Pixabay

Stress e ansia potrebbero essere normali in alcuni cani quando si parla di visite o ricoveri veterinari. Come noi hanno paura e non hanno gli strumenti per affrontare queste situazioni.

I proprietari devono parlare di queste reazioni con il medico veterinario, per adottare insieme le strategie migliori. Quello che possiamo fare è dare una mano a Fido a superare l’ansia. E i modi sono tanti.

Chiama il veterinario e informati sulla visita

Cerca di chiamare con largo anticipo il veterinario per prendere appuntamento e per conoscere cosa verrà fatto durante la visita, così sarai preparato ad affrontare la situazione con il tuo animale domestico.

Gioca al veterinario a casa

Abitua il tuo cane alla visita giocando insieme a lui a casa: prova a toccarlo dalla testa ai piedi, facendo le mosse del medico. Usa anche una siringa finta in caso di vaccino.

Comandi base per il cane ansioso

Cerca di educare il tuo cane con dei comandi base, così sarà più facile dirgli di stare fermo, seduto o giù durante la visita del veterinario, che così sarà più veloce.

Vai dal veterinario a salutare il medico

I cani prendono così confidenza con la struttura e con i dottori. Se passi lì davanti, fermati anche solo un attimo per dire ciao.

Usa uno spray tranquillizzante

In commercio ne esistono diversi, che usano l’ormone rilasciato dalle mamme in gravidanza per calmare i cuccioli. Chiedi prima consiglio al medico.

Aspetta fuori in auto

Evita la sala d’aspetto, potrebbe aumentare lo stress con tutti quegli odori e quei suoni presenti.

Prenota la visita al mattino

Oppure appena dopo pranzo, così almeno i veterinari nons aranno in ritardo e il cane sarà più tranquillo.

Porta con te tutta la famiglia

Il ane si sentirà al sicuro avendo tutte le persone fidate accanto.

Evita di andare dal veterinario dopo mangiato

Il cane potrebbe avere problemi gastrointestinali ed essere già nervoso per quelli.

Porta il suo gioco preferito

Sarà il suo oggetto tranquillizzante.

Consulta un esperto in comportamento dei cani

Per capire perché Fido reagisce in quel modo.

Sii calmo

Se non sei calmo tu, come puoi pretendere che lo sia lui?

Chiedi consiglio al veterinario sui farmaci da usare

Esistono medicinali appositi per affrontare ansia e stress, ma non sono caramelle: chiedi prima consiglio al tuo medico veterinario.