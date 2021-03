Cane abbraccia il veterinario, il video diventa virale su TikTok

Avete mai visto un cane che abbraccia il veterinario quando entra nella clinica medica dedicata agli animali per sottoporsi a visite e check up? Se il dottore ci sa fare con i pets, lo spettacolo è assicurato, come ci dimostra un video che è stato appena pubblicato su TikTok proprio dal veterinario che può vantare pazienti a quattro zampe che sono felicissimi di vederlo.

Fonte Pixabay

A differenza di molti cani che cercano di scappare per non consultarsi, questo cucciolo era molto entusiasta di vedere il suo veterinario. Questa bella storia ci arriva da una clinica veterinaria dove cani e gatti sono felici di andare, perché sanno di trovare un dottore semplicemente adorabile.

Siamo in Brasile, all’ospedale veterinario VetPrado, a Indaiatuba, San Paolo. Un video virale pubblicato su TikTok proprio dal medico veterinario si vede entrare un cagnolino euforico e al settimo cielo perché potrà abbracciare il suo amico veterinario.

Il cane, come si aprono le porte della clinica, corre verso il suo medico veterinario, che si abbassa per abbracciarlo, in un gesto davvero molto tenero e dolce. Il cucciolo poi salta allegramente, gira su se stesso, è semplicemente euforico, come se non vedesse l’ora che arrivasse quel momento.

Anche il dottor Micael Fernandes, protagonista insieme a lui nel filmato, è ugualmente felice di incontrare il paziente. Chi ha assistito alla scena non poteva resistere alla dolcezza di un incontro pieno di gioia e di felicità, che non capita spesso di vedere in uno studio veterinario, non è vero?

Cane abbraccia il veterinario: il video di TikTok è diventato presto virale

Il video, condiviso da Micael sul suo account TikTok, è un successo. Ha già raggiunto oltre 500mila visualizzazioni, 120mila like e migliaia di commenti da parte degli internauti che lodano la situazione.

Questo sarà il miglior video che vedrete oggi e che di sicuro vi rimetterà di buon umore!