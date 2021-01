16 cuccioli sono stati abbandonati davanti alla casa dell’anziana donna: il suo gesto è commovente

Nonostante le difficoltà che lei stessa vive ogni giorno, questa donna non se la sente di lasciare indietro nessun cucciolo che viene portato davanti al cancello di casa sua. Anziana salva 16 cani nonostante le ristrettezze economiche, perché non vuole che nessuna creatura debba soffrire e rimanere sola.

Fonte Pixabay

Norma è una donna di 84 anni che vive a Osorno, in Cile. La sua casa non ha acqua corrente e non ha l’elettricità. Anche per lei il cibo che riesce ad ottenere a fine giornata è scarso. Ma questo non la ferma e lei salva tutti i cani che incontra sul suo cammino.

Al momento nella sua umile dimora Norma ospita 16 cani che sono stati abbandonati. Le persone conoscono le sue condizioni di indigenza, ma nonostante questo continuano a lasciare animali abbandonati di fronte al cancello di casa sua. Perché sanno che lei se ne occuperà comunque.

Fonte Pixabay

Norma vive con poche provviste. E ogni giorno deve farsi a piedi più di due chilometri per prendere l’acqua e più di quattro chilometri per comprare del cibo. Ma nonostante tutto questo continua nella sua missione.

L’anziana signora non sempre riesce però a soddisfare tutte le esigenze dei suoi cuccioli. Per fortuna la sua situazione sta per cambiare. Un gruppo di volontari ha scoperto le condizioni in cui vive e ha deciso di aiutarla.

Anziana salva 16 cani e i volontari le danno una mano

Osvaldo Cea, capo di una fondazione cilena, ha raccontato:

A volte la troviamo che mangia pane per quattro o cinque giorni, con la muffa o a bere acqua sporca. Come può una persona vivere oggi in queste condizioni?

Fonte YouTube Bark

Oltre a darle del cibo e aiutarla a tenere pulito l’ambiente, i volontari hanno chiesto alle autorità di aiutare quella povera donna che non vuole altro che vivere serenamente con i suoi cani.