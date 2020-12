Uomo lascia cuccioli appena nati senza acqua né cibo ma qualcuno se ne accorge

Come si fa a compiere un gesto così crudele? Un uomo è stato colto in flagrante. Trascurava dei poveri cuccioli appena nati abbandonandoli al loro destino. Senza lasciare loro cibo o acqua, condannandoli così a morte certa. Una morte davvero terrificante. Ha tentato di minimizzare, ma per fortuna è stato fermato.

Questa storia ci arriva da Río Verde, in Brasile. Un uomo, la cui identità non è stata svelata, è finito in manette per aver abusato di due cani di piccola taglia. E di aver tentato di lasciarli a morte certa.

La Polizia Civile ha trovato i due cuccioli in condizioni davvero terrificanti. Erano disidratati, magri, soffrivano di anemia e diarrea. Ed erano anche pieni di pulci. Non avevano cibo o acqua disponibili e l’uomo ha cercato di farla franca.

Quando la polizia è arrivato a casa sua l’uomo non c’era. Ma era chiaro e lampante che quei poveri cuccioli, anche se nati da poco, avevano già vissuto le pene dell’inferno. Era chiaramente una situazione di emergenza.

Anche se non era a casa, gli agenti hanno eseguito la perquisizione della casa. E lo hanno raggiunto in città con le prove dei maltrattamenti ai danni di quei poveri animali. Per quello che ha fatto rischia dai 2 ai 5 anni di prigione. E pensate, l’uomo ha persino cercato di negare le accuse a suo carico dichiarandosi innocente.

Uomo abusa dei cuccioli appena nati: pene più severe

Purtroppo storie come queste ne leggiamo ogni giorno. E arrivano da ogni angolo del mondo. Il Brasile, come molti altri paesi, deve fare i conti con la violenza e l’abbandono di animali domestici, che sembra non conoscere fine.

E mentre leggiamo di storie così strazianti, c’è chi si chiede se le pene previste per chi abusa o abbandona un animale siano sufficienti o ci sia bisogno di punizioni più severe per chi si macchia di reati di tale portata.