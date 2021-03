19 cani incatenati in un’auto per cinque anni: come stanno?

Questa è la storia di 19 cani incatenati in un’auto che hanno rischiato di morire. Se alcuni soccorritori non fossero venuti a conoscenza della loro storia e non fossero intervenuti in tempo, forse non saremmo qui a parlarvi di loro come in una storia a lieto fine. Come c’erano finiti lì? E quali sono oggi le loro condizioni di salute?

Fonte Pixabay

Questa terrificante storia ha per protagonista un uomo che ha deciso di tenere rinchiusi e incatenati 19 piccoli animali domestici per tantissimi anni, senza dar loro la possibilità di muoversi e uscire da quella che era una vera e propria gabbia.

Dopo cinque anni di torture e tormento, perché non potremmo definirle altrimenti, l’uomo ha deciso di contattare la NM Dog, un’organizzazione che si occupa di salvare gli animali in difficoltà nel New Mexico, Stati Uniti. La sua coscienza si sarà fatta sentire.

Subito i volontari hanno raggiunto il luogo dove quest’uomo teneva quegli animali: il proprietario di fatto ha confessato di aver commesso un crimine, pentendosi di come li aveva trattati.

I cani hanno sempre vissuto nella sporcizia, incatenati, senza potersi muovere o spostare. Venivano nutriti solo quando lui si ricordava di farlo. Potete immaginare i traumi fisici ed emotivi di questi poveri cuccioli?

Here are a few more pics from MOUSEYS field rescue 🐭💘 Its hard to imagine what must be going through that sweet little… Posted by NMDOG on Friday, February 19, 2021 Fonte Facebook NMDOGVillage

Il salvataggio di 19 cani incatenati in un’auto

Quando i volontari hanno soccorso i cani molti avevano ferite gravi e soffrivano di malnutrizione. Stavano morendo di fame nel più completo abbandono. Non avevano mai fatto un bagno o ricevuto le cure del veterinario. E mangiavano poco.

Fonte Facebook NMDOGVillage

I volontari hanno subito portato i cani dal veterinario, ma non è stato facile prendersi cura di tutti: non conoscevano cosa fossero l’affetto, le coccole, il tepore di una coperta calda. Molti hanno già trovato una casa per sempre, ma presto saranno messi tutti in adozione.