Chi vorrà dare una mano al gatto con la coda paralizzata in seguito a un terribile incidente? Per fortuna il micio è salvato e adesso ci sono persone di buon cuore che a Brindisi si prendono cura di lui. Ma ha bisogno di una casa per sempre, una famiglia che gli offa un’adozione e una seconda possibilità, per tornare presto a vivere felice, come meritano tutti gli animali.

Giorgina è una gatta molto amata a Brindisi. Quando era solo una cucciola è riuscita a sopravvivere a un incidente stradale: la povera micia è stata investita da un’automobile, ma chi la guidava non si è fermato a soccorrerla e non hanno potuto curarla in tempo.

A causa dell’incidente, non ha avuto problemi alle zampe, quindi cammina benissimo, ma non può più usare la coda, perché è rimasta paralizzata. Può camminare, ma non può saltare e ogni tanto perde l’equilibrio. Ma è una gatta dolcissima, impossibile non amarla.

I volontari della Lepa di Brindisi l’hanno trovata e l’hanno soccorsa lo scorso ottobre. Per la sua coda non possono fare molto, ma questo non le impedisce di essere una gatta con tanta voglia di vivere e con tanto affetto da donare.

La volontaria Claudia della Lepa spiega che adesso non possono far altro che “aiutarla e amarla così com’è. E come non si potrebbe fare altrimenti? E’ una gattina dolcissima, molto socievole, facilmente manipolabile e sempre alla ricerca del contatto umano e dei suoi simili con i quali gioca felicemente“.

Giorgina, gatto con coda paralizzata in attesa di adozione

Giorgina ha qualche problema, ma sono tutti risolvibili.

Soffre di incontinenza urinaria e fecale causata dal trauma dell’impatto con l’auto quindi lei non usa la lettiera: in casa sarà necessario usare un pannetto e lavarla una volta al giorno. Cerchiamo per lei un’adozione del cuore: può viaggiare e raggiungere la famiglia adottiva anche fuori regione.

Chi vuole darle una casa per sempre? Attualmente vive nell’infermeria felina del canile comunale di Brindisi, ma ha bisogno di una famiglia!