21mila euro di risarcimento per aver inciampato nel guinzaglio del cane di un’amica

Una donna accidentalmente inciampa nel guinzaglio del cane di un’amica e si fa male. La proprietaria si rivolge all’assicurazione, che però si rifiuta di pagarla. Ma un giudice stabilisce che la signora infortunata ha diritto a un risarcimento di 21mila euro. Ecco come è andata a finire questa storia.

Fonte Pixabay

Siamo nel centro di Mestre, con una storia che risale al dicembre del 2014. Due amiche stanno passeggiando, insieme al cane di razza Cocker al guinzaglio di una delle due donne.

Il cagnolino all’improvviso taglia la strada all’amica di 63 anni della sua proprietaria, che inciampa, con il guinzaglio tra le gambe, e cade per terra, facendosi molto male. La storia non finisce assolutamente qui.

Fonte Pixabay

La donna 63enne, a causa della caduta, si è ritrovata con una frattura multipla al polso e al braccio e una contusione alle costole e alle cervicale. La donna, nonostante l’amicizia, decide di citare al Tribunale civile l’amica per un risarcimento dei danni.

L’amica a sua volta ha citato in giudizio Axa Mps Assicurazioni Danni, con cui aveva una polizza, ma che non voleva pagare ritenendo che la colpa fosse della donna e non del cane. E quindi il danno non ricadesse nelle coperture assicurative.

Fonte Pixabay

Inciampa nel guinzaglio del cane, cosa decidono i giudici

La vicenda arriva fino al Tribunale di Venezia, che ha accolto il ricorso della signora riconoscendo valida la copertura assicurativa. E di fatto obbligando Axa a risarcire l’amica infortunata. Per un totale di 21mila e 500 euro, oltre le spese legali della ricorrente e della cliente.

Fonte YouTube Mondo Odette

La copertura assicurativa, infatti, tutelava tutto il nucleo famigliare da danni provocati in modo involontario dalla proprietà o dall’uso di animali domestici.

La compagnia assicurativa ora potrà ricorrere in appello, arrivando però con una sentenza sulle spalle che li obbliga a coprire il danno subito dall’amica della proprietaria del cane.