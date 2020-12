La vicenda che abbiamo deciso di raccontarvi oggi, è presto diventata virale sul web. I protagonisti sono un gatto chiamato Mochi e la lontra Sakura. Dal momento in cui i due si sono incontrati hanno instaurato un rapporto speciale e tutti sono rimasti stupiti dal loro emozionante video.

Il ragazzo ha adottato il gattino molto tempo fa. Lo ha trovato a vivere da randagio vicino la sua abitazione, era molto piccolo ed aveva bisogno di cure e di amore, per crescere sano e in salute.

L’uomo sapeva che non poteva lasciarlo in quelle condizioni, poiché le temperature in quel periodo erano molto basse ed avrebbe sicuramente perso la vita. Per questo motivo, ha deciso di portarlo nella sua abitazione, per aiutarlo.

Con il passare dei giorni, il giovane ha deciso di adottare il piccolo a quattro zampe per sempre. Si era affezionato a lui e lo ha chiamato Mochi. Il cucciolo sin da subito ha mostrato a tutta la sua personalità dolce e vivace. Ama stare al centro dell’attenzione e soprattutto ama ricevere molte coccole.

Il ragazzo pochi mesi fa, ha trovato vicino la sua abitazione una lontra. Era ferita e non poteva più camminare. In un primo momento l’ha portata nella clinica veterinaria del posto e subito dopo ha deciso di portarla a casa sua, in attesa che guarisse.

Mochi ha fatto il possibile per aiutare il piccolo animale ad adattarsi. Entrambi erano felici di poter stare insieme.

Il legame nato tra Mochi e Sakura

Con il passare del tempo, i due cuccioli hanno instaurato un legame speciale. Si addormentavano l’uno accanto all’altro e facevano il possibile per proteggersi.

Il loro amico umano, alla fine ha deciso di adottare per sempre anche Sakura. Sapeva che non poteva più dividerli ed è per questo che ha preso quella decisione. Poche settimane fa, il ragazzo ha pubblicato su i social una loro clip, che è diventata presto virale. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Nel filmato si possono vedere Sakura e Mochi, che si abbracciano prima di addormentarsi. In più, si possono vedere anche altri momenti della giornata dei due piccoli animali.