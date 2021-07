4 sintomi del cane che devono allarmare ogni proprietario

Ci sono dei sintomi del cane che devono essere sempre ritenuti pericolosi. I proprietari non li devono mai sottovalutare e devono essere sempre preparati per capire quali sono le reali condizioni di salute di Fido. Con l’aiuto del veterinario possono così aiutare gli amati pelosetti a stare subito meglio in caso di malattia.

Quando si decide di adottare un cane, bisogna assumersi tutte le responsabilità che riguardano anche la sua salute. Dargli la giusta alimentazione, portarlo a spasso spesso, educarlo, programmare visite di routine dal veterinario e conoscere tutti i segnali di malattie fisiche ed emotive.

Per essere sicuri che Fido stia bene e le sue condizioni di salute siano quelle ottimali, bisogna essere consapevoli di quali sono i primi segnali di un malessere in corso, i sintomi più pericolosi e i comportamenti da tenere sempre d’occhio.

La medicina veterinaria ha fatto progressi incredibili. È bene però che medici e proprietari siano alleati per garantire la salute degli animali domestici.

Quali sono i 4 sintomi del cane da tenere sempre d’occhio

Ecco a cosa devi prestare attenzione.

Comportamenti insoliti, diversi dal solito. Tra i più comuni ricordiamo i cambi d’umore, l’aggressività, l’ansia, la paura, la sottomissione, la stanchezza o l’iperattività, la letargia, l’inappetenza, l’isolamento. In questi casi potrebbe soffrire di dolori, artrite, infestazioni intestinali, problemi cardiaci, ma anche cancro del cane.

Il cane beve molta acqua . La quantità ideale varia a seconda dell’età, della taglia, delle sue abitudini. Se ha più sete, prestate attenzione, perché potrebbe avere problemi renali, di diabete o il morbo di Cushing.

. La quantità ideale varia a seconda dell’età, della taglia, delle sue abitudini. Se ha più sete, prestate attenzione, perché potrebbe avere problemi renali, di diabete o il morbo di Cushing. Il cane ansima troppo . Il meccanismo di autoregolazione termina è normale, ma se esagera forse può avere problemi di cuore, colpi di calore, infestazioni da filariosi, avvelenamento, morbo di Cushing, tumori polmonari, malattie respiratorie.

. Il meccanismo di autoregolazione termina è normale, ma se esagera forse può avere problemi di cuore, colpi di calore, infestazioni da filariosi, avvelenamento, morbo di Cushing, tumori polmonari, malattie respiratorie. Cambiamenti nell’odore dell’alito, delle orecchie e della pelle. Potrebbe trattarsi di varie problematiche, ma è bene indagare.

Non sottovalutare mai questi sintomi!