Se volete cambiare la vostra giornata in meglio, vi bastano 41 secondi. E il video del Golden Retriever che sa assolutamente come rendere la vita più bella. Anche se avete avuto uno di quei giorni intensi e pieni di arrabbiature che vi hanno fatto perdere la fiducia nel mondo.

I Golden Retriever sono sicuramente i cani più adorabili che ci siano al mondo. Sono sempre in grado di strapparci un sorriso, anche quando siamo così giù da vedere tutto nero. Con loro la tristezza sparisce in un nanosecondo, non è vero?

Maple è un adorabile Golden Retriever che sa bene come allietare le giornate dei suoi amici umani. Non solo con le sue imprese, ma anche con una passione che condivide insieme ai suoi amici umani.

Il video è stato realizzato da un musicista che si chiama Trench e che con il suo canale YouTube condivide con tutti quanti le sue performance mentre usa la chitarra e altri strumenti musicali utili.

Tra i suoi video, saltano all’occhio quelli realizzati con un suo amico speciale. Il suo Golden Retriever di nome Maple, che in un campo di fiori mentre il suo miglior amico umano suona Here comes the sound su un pianoforte africano chiamato kalimba.

Il video del Golden Retriever che suona Here comes the sun

Here comes the sun è una splendida canzone dei Beatles, che porta la data del 1969. E che fa parte dell’album Abbey Road. È stata composta da George Harrison, che tra il 1968 e il 1969 stava attraversando un momento davvero difficile della sua vita.

Lo sapevate che il Beatle ha composto la canzone nella primavera del 1969 a casa di Eric Clapton? I due erano nel giardino della sua villa, il sole era alto nel cielo e Harrison ebbe l’ispirazione per un pezzo che oggi è cult.