Tutti noi amiamo alla follia i nostri cani. E loro amano alla follia noi. Sono membri importanti della nostra famiglia e facciamo in modo di farli sentire parte del nostro nucleo famigliare, viziandoli, coccolandoli, non facendo mancare loro niente. Ma noi come facciamo a sapere che anche loro ricambiano l’affetto? Ci sono almeno 5 cose che il cane fa che confermano che non potrebbero vivere senza di noi.

Fonte foto da Pixabay

Ogni giorno noi ci prendiamo cura di loro. Diamo pappa, amore, affetto, tempo, li curiamo quando stanno male e facciamo di tutto perché non si ammalino. Compriamo loro prelibatezze e giocattoli speciali, perché loro sono i primi a essere speciali.

Ma non è una relazione unilaterale, perché in cambio i cani ci danno tutto l’affetto che hanno nel loro cuore. Non a caso sono considerati i nostri migliori amici. Come fare a capire che davvero ci amano così tanto?

Fonte foto da Pixabay

Cose che il cane fa per dimostrarci che ci ama

Ecco, allora, almeno 5 cose che ogni cane fa nei confronti della sua famiglia per dimostrare tutto l’amore che prova.

Gioca con noi. In ogni momento della giornata vogliono giocare con noi, anche quando non abbiamo tempo. È il loro modo per dirci che ci tengono e vogliono trascorrere del tempo con noi. Se ti vedono giocare con un altro cucciolo potrebbero diventare gelosi. Dorme con noi. Come i lupi anche i cani adorano dormire rannicchiati con il loro branco, così da sentirsi al caldo e al sicuro. Se il nostro cane dorme con noi, vuol dire che ci tiene a farci sentire protetti, così come lui si sente quando è al nostro fianco. Ti salta addosso. Lo fa ogni volta che torni a casa. Ma lo sai che si comportano in questo modo solo con le persone che amano? Sono entusiasti di vederti e te lo dimostrano in questo modo, gioiscono del tuo ritorno. Scodinzola quando ti vede. Una dimostrazione d’affetto un po’ più sobria della precedente, che indica gioia e felicità, un gesto d’affetto. Il suo linguaggio del corpo dice che è felice che tu sia nei paraggi. Ti segue ovunque. I cani seguono i proprietari perché sanno che troveranno in loro sempre rifugio. Ma anche perché sanno che il proprietario è la famiglia e stargli accanto è tutto quello che desiderano.

Fonte foto da Pixabay

Anche il tuo cane fa tutte queste cose per te e con te?