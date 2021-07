5 cose che puoi insegnare al tuo cucciolo per diventare inseparabili

Quali sono le cose che puoi insegnare al tuo cucciolo, una volta che lo hai adottato e lo hai accolto nella tua casa e nella tua vita, per diventare inseparabile da lui? Ci sono almeno 5 cose che potrebbero davvero far diventare il vostro legame più forte, invincibile, pronto a durare da qui all’eternità.

Fonte Pixabay

Quando un cucciolo arriva in famiglia diventa il miglior amico di tutti: per i bambini, che hanno un fratellino o una sorellina pelosa, e per i più grandicelli, che dovranno prendersi cura di lui per il resto della sua vita. È a tutti gli effetti un membro della famiglia e come tale deve essere trattato, con amore e con rispetto.

Sono tante le cose che si devono insegnare a ogni cucciolo per farlo crescere forte e sano, educato e obbediente, ma anche per rafforzare il legame con i membri umani della famiglia. La relazione deve essere coltivata giorno dopo giorno, per rendere il legame assolutamente indissolubile. Quali sono le 5 cose che puoi insegnare al tuo cucciolo?

Insegnare i comandi base

Ci sono dei comandi che è bene che il cane sappia per poter convivere bene con tutti quanti, in casa e fuori casa. In questo modo non sarà solo obbediente, ma anche più legato a noi, perché si potrà avere un metodo di comunicazione. I classici “Seduto”, “A terra”, “A cuccia”, “Vieni”, “Aspetta” si apprendono sin dalla più tenera età. Non sarà facile, ci vorranno calma, pazienza, costanza, ma sicuramente riuscirete insieme a venirne a capo. L’importante è iniziare il prima possibile.

Insegnare a giocare insieme

Adottare un cucciolo vuol dire anche giocare con loro, perché questo crea momenti di qualità da condividere insieme. L’attività ludica può insegnare tantissimo e non solo ai cani, ma anche a chi vive con loro. Per creare un legame profondo bisogna dedicare ai cuccioli un po’ di tempo di qualità ogni giorno, proprio come si fa con i bambini.

Fonte Pixabay

Insegnare a camminare al tuo fianco

Non è scontato che lo faccia. Ma in passeggiata è fondamentale, sia per educare il cane a stare fuori casa ascoltando i comandi, sia per sentirsi sicuro al nostro fianco, protetto da tutto e da tutti.

Insegnare la fiducia e il rispetto reciproco

Gli esseri umani e gli animali devono imparare il rispetto reciproco, verso la famiglia e gli altri. Ognuno deve rispettare i tempi e le esigenze dell’altro.

Fonte Pixabay

Insegnare a rispettare orari e routine

Così avrà delle certezze chiare e sicure. Anche se la certezza migliore per lui siete voi.